Proyecta Sefotur el futuro turístico de Yucatán con el impulso de los Pueblos Mágicos

Autoridades de Sefotur y de la UTR Sur destacan el valor estratégico de los Pueblos Mágicos como impulsores de la economía local.

El turismo yucateco necesita talento joven preparado para aprovechar las oportunidades que ofrecen los Pueblos Mágicos, la profesionalización del sector y el crecimiento de nuevos productos turísticos en el estado.

Con ese enfoque, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, impartió la conferencia “Yucatán: destino con identidad, talento y futuro” a estudiantes de la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR Sur), en el Pueblo Mágico de Tekax.

Durante el encuentro, Flota Ocampo presentó el panorama actual del turismo en Yucatán, su relevancia en la economía estatal y nacional, así como los atributos que distinguen al destino y los reconocimientos nacionales e internacionales que respaldan su posicionamiento.

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Darío Flota Ocampo, titular de Sefotur, imparte la conferencia sobre turismo y desarrollo a estudiantes de la UTR Sur en Tekax. ı Foto: Gobierno Yucatán

La actividad formó parte de la visión del Gobierno del Renacimiento Maya, encabezado por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, para consolidar al turismo como un motor de desarrollo económico y social que genere bienestar en los municipios.

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el papel de los Pueblos Mágicos en la oferta turística de Yucatán. En ese contexto, el titular de Sefotur destacó el potencial de Tekax como uno de los destinos más representativos del sur del estado, gracias a su riqueza histórica, cultural y natural.

Entre sus atractivos mencionó la Ermita de San Diego de Alcalá, sus cerros, las Grutas Chocantes, la oferta de turismo de aventura y su entorno natural, elementos que pueden fortalecer su competitividad y consolidarlo como referente para quienes visitan la Península.

Melba Larizza Lugo May, rectora de la UTR Sur, encabeza la recepción al secretario de Fomento Turístico en el municipio de Tekax. ı Foto: Gobierno Yucatán

Flota Ocampo también presentó el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística (Picct) 2026, orientado a mejorar la calidad de los servicios y promover la profesionalización del sector.

En ese sentido, invitó a las y los estudiantes a aprovechar la plataforma de aprendizaje en línea del programa, cuyos cursos también están abiertos a universitarias y universitarios interesados en fortalecer sus competencias.

El secretario exhortó a las juventudes a profesionalizar su vocación turística, aprovechar su formación académica, el acompañamiento docente y las experiencias de vinculación con empresas, para integrarse a una industria con amplias oportunidades de desarrollo profesional y personal.

Estudiantes de la UTR Sur escuchan la ponencia sobre la profesionalización del sector turístico y el programa Picct 2026. ı Foto: Gobierno Yucatán

En el evento participó el alcalde de Tekax, Manuel Vallejos Sansores, quien invitó a las y los estudiantes a valorar su municipio, conocerlo a profundidad y convertirse en promotores de los atractivos que distinguen al sur del estado.

Por su parte, la rectora de la UTR Sur, Melba Larizza Lugo May, agradeció la visita del titular de Sefotur y destacó que la preparación que reciben las y los estudiantes les permitirá convertirse en futuras personas empresarias, emprendedoras o directivas del sector turístico, tanto en el ámbito público como privado.

También asistieron la directora de la carrera de Turismo, Nayely Aldana; la directora de Vinculación, Olga Escalante; la directora de Finanzas, Margarita Murillo; el director de Carrera, Francisco Esquivel; y el director de Planeación, Abraham Puch, así como personal docente y administrativo de la institución.

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