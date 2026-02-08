Yucatán y Grupo San Francisco de Asís confirman nuevas inversiones para 2026

El gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con integrantes del Consejo del Grupo Empresarial San Francisco de Asís, que presentó su catálogo de inversiones y compartió su visión estratégica para el desarrollo de nuevos proyectos en Yucatán.

Las inversiones presentadas por el grupo empresarial contemplan proyectos en diversos ramos estratégicos, entre los que destacan el sector industrial de la construcción, el comercio, el desarrollo inmobiliario, la venta de automóviles y la operación de supermercados, áreas clave para el fortalecimiento de la economía local y la generación de más de 230 empleos directos y 600 indirectos .

Joaquín Díaz Mena aseveró que el desarrollo económico de Yucatán se sustenta en la confianza, la planeación y el trabajo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada , subrayando que esta coordinación permite avanzar con orden y lograr un impacto real en beneficio de las y los yucatecos.

“El objetivo del proyecto Renacimiento Maya es precisamente generar las condiciones para que existan más interacciones en mejores espacios, ofreciendo a quienes vienen de fuera lo que ustedes conocen muy bien: estabilidad social, seguridad, infraestructura para el desarrollo y proyectos estratégicos como el puerto y los parques industriales” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán



Al centro, el gobernador Joaquín Díaz Mena. ı Foto: Cortesía

Acompañado por el coordinador general de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez, el gobernador afirmó que estos grandes proyectos no serían posibles sin el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Resaltó, además, la importancia de la generación de capital humano mediante la consolidación de universidades como la del Mar, en Progreso, próxima a abrirse con carreras en logística portuaria.

Díaz Mena agradeció la confianza del empresariado local y el respaldo que brindan a favor de Yucatán, destacando que su participación es fundamental para consolidar los proyectos estratégicos y garantizar el crecimiento económico del estado.

Por su parte, el presidente del Consejo del Grupo Empresarial San Francisco de Asís, Ricardo Abraham Mafud, informó que su organización cuenta actualmente con varias divisiones, entre ellas Procon Grupo Industrial, empresa yucateca dedicada a la fabricación y comercialización de materiales para la construcción, con presencia y operación en el sureste de México.

Adelantó que se trabaja inversiones en tecnología de última generación, que permitirá incrementar la producción y distribución de materiales para la industria de la construcción, tales como agregados pétreos, blocks y bovedillas vibroprensadas, y otros prefabricados de concreto.

Además, explicó el crecimiento de negocios como Súper Aki y Súper Willis, así como la expansión en el sector automotriz con concesionarias de marcas como Suzuki y Bestune, que consolidan su liderazgo comercial.

“En el ámbito inmobiliario se trabaja en el desarrollo de plazas comerciales y nuevas zonas habitacionales, con inversiones importantes previstas para este año. La confianza en Yucatán se debe al clima favorable y a la seguridad que ofrece el estado, factores que ponen a disposición del empresariado un entorno sólido para seguir creciendo y atrayendo capital nacional e internacional”, detalló.

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, y el presidente del Consejo del Grupo Empresarial San Francisco de Asís, Ricardo Abraham Mafud. ı Foto: Cortesía

En su intervención, el vicepresidente del Grupo San Francisco de Asís, Antonio Abraham Xacur, dijo que con las inversiones que se están realizando se generarán 230 empleos directos y 600 indirectos . “En Yucatán se puede invertir, aquí se trabaja de la mano con el Gobierno”, finalizó.

El titular de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, destacó el conocimiento y la certeza sobre la inversión que se está realizando en Yucatán, señalando que el Renacimiento Maya trae buenas noticias y demuestra que el Gobierno cumple con su compromiso de apoyar al empresariado local.

“Estas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, buscan integrar a las empresas locales como parte del capital social , generando sinergias que fortalezcan al sector productivo yucateco. Con ello, se garantiza que el crecimiento económico del estado se traduzca en beneficios directos para los inversionistas y para la comunidad empresarial de Yucatán”, expresó.

cehr