Hallan sin vida a dos jóvenes de CDMX tras ser arrastrados por el mar en Veracruz

Los dos jóvenes originarios de la Ciudad de México que habían desaparecido tras ingresar al mar en la playa Santa Ana, en Boca del Río, Veracruz, fueron localizados sin vida, confirmaron autoridades y cuerpos de rescate.

La mañana de este sábado concluyó el operativo de búsqueda con el hallazgo del cuerpo de Marco Antonio, de 23 años, quien permanecía desaparecido desde la noche del viernes. El joven fue encontrado a unos 500 metros de la escollera ubicada detrás de Foro Boca.

Horas antes, rescatistas habían recuperado el cuerpo de Delfino Balderas, de 21 años, por lo que el saldo del incidente quedó en dos personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos viajaron desde la Ciudad de México junto con una joven, quien era novia de uno de ellos y hermana del otro. Los tres decidieron ingresar al mar durante la noche; sin embargo, una fuerte corriente arrastró a los dos hombres, quienes ya no lograron salir del agua.

La mujer logró ponerse a salvo y dio aviso a los servicios de emergencia, lo que dio inicio a un amplio operativo en el que participaron elementos de Protección Civil, guardavidas, personal de la Secretaría de Marina y otras corporaciones de rescate.

🚨Localizan el cuerpo del segundo joven desaparecido en la playa Santa Ana, en Boca del Río, Veracruz.



La mañana de este sábado fue hallado sin vida Marco Antonio, de 23 años, quien había sido reportado como desaparecido tras ingresar al mar. Su cuerpo fue localizado a unos 500… pic.twitter.com/DrfGVYBWBC — Azucena Uresti (@azucenau) July 11, 2026

La búsqueda se extendió durante varias horas debido a las condiciones del mar. La mañana del sábado, pescadores reportaron la presencia de un cuerpo flotando frente a la costa, por lo que un guardavidas acudió al sitio y confirmó que se trataba del joven que permanecía desaparecido.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.

Autoridades reiteran llamado a evitar ingresar al mar de noche

Tras el accidente, autoridades de Protección Civil recordaron a los visitantes la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad en las playas, especialmente evitar ingresar al mar durante la noche o fuera de las áreas vigiladas.

La falta de visibilidad y la presencia de corrientes de retorno incrementan considerablemente el riesgo de accidentes, además de dificultar las labores de rescate en caso de una emergencia.

El caso ocurrió en la playa Santa Ana, en el municipio de Boca del Río, uno de los principales destinos turísticos de Veracruz, donde este fin de semana se desplegó un operativo para recuperar a los dos jóvenes provenientes de la capital del país.

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MSL