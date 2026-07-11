Caen 3 sospechosos de ataque armado en Yautepec que dejó tres muertos durante partido del Mundial

Detenidos por ataque armado del 30 de junio de 2026 en Yautepec, Morelos.

Fueron detenidos tres presuntos responsables del ataque armado registrado el pasado 30 de junio en el municipio de Yautepec, Morelos, en el que tres personas fueron asesinadas y otras nueve resultaron heridas.

Los sospechosos, identificados como Eugenio “N”, Ulises “N” y América Alejandra “N”, fueron aprehendidos por autoridades federales y estatales “como resultado de labores de investigación e inteligencia”, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Detenidos por ataque armado del 30 de junio de 2026 en Yautepec, Morelos. ı Foto: X, @Fiscalia_Mor

Durante el operativo, agentes que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad aseguraron un vehículo “de procedencia ilícita”, un arma corta, cartuchos, un cargador y dosis de droga.

Sin ofrecer más detalles, la fiscalía estatal señaló que se investiga el delito de feminicidio, debido a que dos de las víctimas son mujeres, además de un hombre.

¿Qué pasó el 30 de junio en Yautepec?

El pasado 30 de junio, sujetos armados atacaron a un grupo de personas mientras observaba el partido entre las selecciones de México y Ecuador en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo.

Un día después, el 1 de julio, la Fiscalía de Morelos informó que 3 personas fueron asesinadas y otras 9 resultaron heridas. Dos víctimas murieron en el lugar y la tercera en un hospital.

Aunque no se han revelado los nombres de las víctimas , trascendió que una de ellas sería Miguel Ángel Tijera Guerra, identificado por medios locales como asistente del diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez.

Además, según la prensa local, entre las personas heridas se encontraba Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante a la presidencia municipal de Yautepec.

En la cancha techada del barrio de Rancho Nuevo en Yautepec se desató el 30 de junio el tiroteo. ı Foto: Cuartoscuro

Agresores, con ‘intención de arrebatarme la vida’: Sandra Fernández

Una semana después de la agresión, el 7 de julio, “Sandy” Fernández señaló que los agresores tenían “la intención de arrebatarme la vida”; además, días antes despidió a su esposo, Miguel Ángel Tijera.

En un extenso pronunciamiento difundido en su cuenta de Facebook, recordó cómo ocurrió el ataque armado, durante el que perdió la consciencia debido a las heridas.

“Cuando desperté, la realidad fue mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé: el amor de mi vida ya no estaba. También habían perdido la vida dos personas más, entre ellas una jovencita, además de varias personas que resultaron lesionadas. En un instante, nos cambiaron la vida para siempre", relató.

Sandra Fernández se describió como “una mujer de trabajo”, y aseguró que “nunca he buscado hacerle daño a nadie”. No obstante, reconoció que “la violencia le ha ganado terreno a la tranquilidad” y lamentó el tiroteo ocurrido en lo que, dijo, debía ser “una tarde para hacer comunidad”.

En el operativo para detener a la y los sospechosos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

#FiscalíaMorelosInforma📄SE CUMPLIMENTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA TRES PERSONAS POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN HECHOS DELICTIVOS EN YAUTEPEC



•Fueron asegurados también un vehículo de procedencia ilícita, un arma corta, cartuchos, un cargador y diversas dosis de droga… pic.twitter.com/9Fatlk980P — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 11, 2026

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cehr