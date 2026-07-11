Se fugan 3 reos del Cereso de Sonora; despliegan operativo con fuerzas estatales y federales

Autoridades de Sonora activaron un operativo de búsqueda en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo luego de confirmarse la fuga de 3 internos del centro penitenciario durante la madrugada de este sábado 11 de julio.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron tres personas privadas de la libertad las que lograron escapar del penal, situación que fue detectada durante el pase de lista realizado por personal penitenciario.

Tras el reporte, corporaciones estatales y federales desplegaron acciones de localización y reforzaron la vigilancia en las inmediaciones del centro penitenciario, así como en distintos puntos estratégicos de la capital sonorense.

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Activan operativo de búsqueda tras fuga en penal de Hermosillo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que se pusieron en marcha los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y que en las labores de localización participan elementos de distintas instituciones de seguridad.

En el operativo colaboran agentes de la Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, quienes realizan recorridos y acciones de búsqueda.

pic.twitter.com/paL8xwS4Rs — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de los tres internos ni han detallado las circunstancias en las que lograron escapar del Cereso 2 de Hermosillo.

Tampoco se ha dado a conocer si la fuga ocurrió mediante algún punto vulnerable del centro penitenciario o si existió participación de personal del penal, por lo que se mantiene abierta una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Refuerzan vigilancia e investigan fallas de seguridad

Luego de confirmarse la evasión, se realizaron revisiones internas y se reforzaron los controles dentro del centro penitenciario, mientras continúan las acciones para localizar a los tres reos.

Las autoridades estatales señalaron que se dará seguimiento al caso y que se determinarán posibles responsabilidades en caso de que se detecten irregularidades en los protocolos de seguridad del penal.

Hasta la tarde de este sábado, la búsqueda de los tres internos continúa sin que se haya informado sobre alguna detención o localización.

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MSL