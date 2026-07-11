Reconocen resultados en materia de seguridad

Mara Lezama se reúne con autoridades de Estados Unidos para fortalecer cooperación binacional

Revisaron avances en materia de seguridad ”para seguir dando mejores resultados" en Quintana Roo

Gobernadora Mara Lezama sostiene reconocimiento entregado por autoridades de Estados Unidos.
Gobernadora Mara Lezama sostiene reconocimiento entregado por autoridades de Estados Unidos. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, recibió este sábado a integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, a fin de fortalecer la cooperación binacional.

En sus redes sociales, la mandataria detalló que también revisaron avances en materia de seguridad ”para seguir dando mejores resultados" en Quintana Roo.

Al respecto, informó que las autoridades estadounidenses reconocieron los resultados y el trabajo del gobierno estatal en materia de seguridad, en beneficio de habitantes y turistas.

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“En Quintana Roo sabemos que la seguridad se construye en equipo. Seguiremos fortaleciendo la cooperación binacional para combatir la delincuencia y proteger a nuestras familias y visitantes", subrayó Lezama Espinosa.

A la reunión asistieron el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres y otros funcionarios estatales.

cehr

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