Piden en Tabasco 154 años de cárcel para Bermúdez Requena

La policía de Paraguay entrega a Bermúdez a México el 17 de septiembre de 2025.

La acusación contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, llegó este lunes a una etapa decisiva en Tabasco. La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió al juez una pena acumulada de 154 años de prisión y sanciones económicas que incluyen una reparación de 628 millones 725 mil pesos a favor de una empresa gasolinera del corporativo Paragas.

El reclamo judicial no sólo busca una condena carcelaria. El Ministerio Público también planteó multas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y 32 mil pesos por reparación del daño moral y psicológico en contra de una víctima de secuestro.

El Dato: El supuesto líder de La Barredora fue capturado el 12 de septiembre de 2025 en Asunción, por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y agencias mexicanas.

Durante la audiencia intermedia, la representación social presentó 40 carpetas de investigación para sostener la acusación. Esa etapa permite revisar qué pruebas podrán llegar a juicio oral y fija el rumbo del proceso contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Por el delito de mayor castigo, secuestro agravado, la FGJE pidió 100 años de prisión y 16 mil UMA. Para extorsión agravada planteó 30 años más y 30 mil UMA. En asociación delictuosa solicitó otros 24 años, lo que integra la pena total expuesta ante el juzgado.

Sin comparecer de forma presencial en Tabasco, Bermúdez Requena participó en la diligencia por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (Cefereso 1), conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La sesión original tenía fecha del 1 de junio, pero la defensa pidió plazo adicional para revisar el expediente.

7 meses estuvo prófugo Hernán Bermúdez en Paraguay

Otro punto del reclamo ministerial se centra en la reparación para un empresario gasolinero. De acuerdo con los datos judiciales disponibles, la carpeta local identifica como víctima a Ramón Martínez Armengol, quién denunció que era obligado a vender huachicol, cuyo caso forma parte del expediente por el cual el exmando permanece bajo proceso de investigación.

Como titular de Seguridad estatal, Bermúdez Requena ocupó el cargo entre 2019 y 2024, durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Autoridades lo señalan como presunto líder del grupo criminal La Barredora, al que reportes de inteligencia relacionan con robo de combustible, extorsión y trasiego de droga en la entidad.

El caso en su contra mantiene derivaciones en más de una vía penal. En marzo, un juez de control le ratificó la prisión preventiva por desaparición forzada de personas. En abril, otro proceso avanzó por peculado. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una orden relacionada con delincuencia organizada y secuestro agravado.

Tras meses prófugo y con ficha roja de Interpol vigente, autoridades paraguayas detuvieron al exfuncionario de Tabasco el 12 de septiembre de 2025. Después de su traslado a México, un juez lo vinculó a proceso por extorsión, secuestro y asociación delictuosa. La solicitud de 154 años corresponde al expediente local y no cierra los demás procedimientos activos.

En esta etapa del proceso, se informó que el juzgado deberá definir qué pruebas pasan al siguiente proceso para avanzar a la sentencia. La petición de la FGJE concentra el expediente por secuestro, extorsión y asociación delictuosa, mientras los demás juicios contra el exfuncionario avanzan por sus propias rutas judiciales.