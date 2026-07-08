Tras audiencia

Dan prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por presunta violencia familiar

Exfuncionario federal permanecerá recluido en el penal de Atlacholoaya, en Morelos; fue detenido en la Ciudad de México

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex detenido por presunta violencia familiar.
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex detenido por presunta violencia familiar. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presunta violencia familiar en contra de su esposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con Grupo Fórmula y N+ Foro, el exfuncionario federal permanecerá recluido en el penal de Atlacholoaya, en Morelos, a donde fue trasladado luego de ser detenido, el pasado 7 de julio, en la Ciudad de México.

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cehr

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