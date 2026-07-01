Esperará a que concluya el proceso legal

Esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, anuncia divorcio tras denunciar violencia familiar

María Felicia Jiménez anunció que pondrá fin a su matrimonio con el exdirector de Petróleos Mexicanos, luego de presentar una denuncia por violencia familiar y hacer públicos videos en los que se observa una agresión en su contra

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en fotografía de archivo.
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en fotografía de archivo. Foto: Cuartoscuro
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La Razón Online

María Felicia Jiménez anunció que pondrá fin a su matrimonio con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, luego de presentar una denuncia por violencia familiar y hacer públicos videos en los que se observa una agresión en su contra.

La denuncia fue interpuesta el lunes 29 de junio con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres.

María Felicia Jiménez señaló que decidió iniciar el proceso legal para evitar que sus hijos normalicen la violencia y para demostrar que este tipo de conductas tienen consecuencias.

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En entrevista radiofónica para Radio Fórnula, María Felicia Jiménez afirmó que durante su matrimonio sufrió violencia física, emocional y económica, aunque aseguró que la afectación más profunda fue la violencia psicológica.

“Exponerme a mí, exponer a mi niño era muy difícil para mí, pero yo creo que el hecho de levantarse todos los días y mirarse al espejo es algo que te va destruyendo internamente hasta que uno dice hasta aquí”, expresó.

Indicó que, aunque ya tomó la decisión de divorciarse, esperará a que concluya el proceso legal derivado de la denuncia por violencia familiar antes de iniciar formalmente la disolución del matrimonio. Reconoció además que el procedimiento ha sido emocionalmente desgastante.

La denunciante reveló que Víctor Rodríguez Padilla le hizo llegar una disculpa a través de una persona cercana, en la que le pidió perdón por los hechos ocurridos. No obstante, aclaró que el exfuncionario no le ha planteado una reconciliación.

“Sí, ha pedido disculpas, ha pedido perdón… perdón por toda la situación, perdón por todos los hechos”, relató.

María Felicia Jiménez reiteró que mantendrá la denuncia y llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales, al considerar que denunciar también representa un mensaje para sus hijos sobre la importancia de no tolerar la violencia contra las mujeres.

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FGR

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