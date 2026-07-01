UNAM ejerció más de 60 mil mdp en 2025: Leonardo Lomelí

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que la máxima casa de estudios ejerció más de 60 mil millones de pesos durante 2025, de los cuales 89.2 por ciento provinieron del subsidio federal y 10.8 por ciento de ingresos propios, al entregar la Cuenta Anual de la universidad a la Cámara de Diputados.

Durante el acto realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el rector destacó que la rendición de cuentas forma parte del compromiso de la universidad con la transparencia y el escrutinio público, al tiempo que reafirma el ejercicio de su autonomía.

Lomelí explicó que el informe financiero fue dictaminado por un contador público independiente, revisado por la Comisión de Vigilancia Administrativa del Consejo Universitario y aprobado por unanimidad el pasado 25 de marzo.

Del presupuesto ejercido, detalló que 61.1 por ciento se destinó a la docencia, 26.4 por ciento a la investigación, 7.5 por ciento a la extensión universitaria y el 5 por ciento a la gestión institucional, prioridades que, dijo, responden a la misión educativa, científica y cultural de la universidad.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM durante la entrega de la Cuenta Anual 2025 ı Foto: Cuartoscuro

En materia educativa, informó que durante 2025 la UNAM atendió a más de 106 mil estudiantes de bachillerato en sus 14 planteles, de donde egresaron alrededor de 30 mil jóvenes, mientras que en educación superior brindó atención a aproximadamente 266 mil estudiantes, incluidos casi 34 mil de posgrado, mediante una oferta de 133 licenciaturas y 42 programas de posgrado.

El rector subrayó que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la institución provienen de familias con recursos limitados. Señaló que entre 86 y 88 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso en bachillerato y licenciatura pertenecen a hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y que, en la mayoría de los casos, sus padres no cursaron estudios superiores.

Ante este panorama, destacó la importancia de fortalecer los programas de becas, apoyos económicos, conectividad y bienestar estudiantil. Indicó que estas acciones beneficiaron en promedio a casi el 90 por ciento de la matrícula, aunque reconoció que el desafío es ampliar su cobertura para evitar que los problemas económicos provoquen el abandono escolar.

En infraestructura, informó que durante el año se realizaron mejoras en los planteles de bachillerato mediante la instalación y equipamiento de laboratorios, rehabilitación de sanitarios, colocación de velarías con puntos de conexión, recuperación de espacios deportivos, así como la renovación de mobiliario, sistemas de iluminación y equipos tecnológicos en escuelas y facultades.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM durante la entrega de la Cuenta Anual 2025 ı Foto: Cuartoscuro

Respecto a la investigación, señaló que la universidad generó cerca de 12 mil productos académicos, entre artículos científicos, libros, capítulos, reportes técnicos, patentes y desarrollos tecnológicos, además de mantener proyectos relacionados con temas estratégicos como salud, agua, energía, medio ambiente, desigualdad, democracia, violencia, inteligencia artificial e innovación.

En el ámbito cultural, indicó que los museos y recintos universitarios albergaron más de 11 mil actividades artísticas y culturales, con una asistencia cercana a dos millones de personas, además de fortalecer su producción editorial y programas de formación dirigidos a diversos sectores de la sociedad.

Lomelí advirtió que, pese a los resultados obtenidos, la universidad enfrenta necesidades crecientes derivadas del incremento de la matrícula, el mantenimiento y renovación de infraestructura, la actualización tecnológica, la seguridad, el bienestar estudiantil y el impulso a la investigación de frontera, por lo que consideró indispensable contar con suficiencia y certidumbre presupuestaria.

Finalmente, afirmó que la educación media superior y superior constituye una inversión para el futuro del país y reiteró que la UNAM mantendrá su compromiso con la transparencia, la formación de nuevas generaciones y la producción de conocimiento para contribuir a un México “más libre, más justo, con menos desigualdades y mejor preparado para enfrentar los retos de la actual coyuntura internacional”.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT