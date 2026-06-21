Estudiantes y profesores de la UNAM ven con buenos ojos la IA, pero piden lineamientos claros

Una encuesta aplicada en la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que estudiantes y docentes mantienen una opinión favorable sobre la inteligencia artificial, aunque el principal rezago institucional aparece en el conocimiento de lineamientos para su uso ético y pedagógico.

El diagnóstico forma parte del “Estudio sobre IA en Educación Superior en América Latina”, basado en análisis globales previos del Digital Education Council. La muestra incluyó más de seis mil cuestionarios entre alumnado y profesorado, de acuerdo con los datos presentados por autoridades universitarias.

Pablo Pruneda Gross, titular del Consejo Coordinador de IA, afirmó que los resultados ofrecen un panorama confiable sobre la adopción de esta tecnología dentro de la UNAM. El funcionario señaló que existe entusiasmo, pero también falta de integración en reglas claras para su uso académico.

“Esa es la tarea del CCOIA: requerimos sumar esfuerzos de coordinaciones, facultades, escuelas, centros e institutos para construir juntos una política institucional en el tema”, expresó Pruneda Gross durante la presentación.

Inteligencia Artificial ı Foto: Freepik

Cerca de ocho por cada diez integrantes de la comunidad universitaria perciben que la institución no cuenta con directrices claras. El reporte también identificó alfabetización básica y niveles intermedios de aprovechamiento, aunque sin una estrategia consolidada ni marcos éticos conocidos por estudiantes y docentes.

Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, sostuvo que el desafío no se limita al acceso tecnológico. El académico planteó que la discusión también cruza áreas pedagógicas, éticas, culturales, filosóficas e institucionales.

“La IA puede ayudarnos a preparar materiales, a explorar ideas, personalizar apoyos, pero no sustituye el juicio docente en el proceso formativo. Puede producir respuestas, pero la Universidad tiene que seguir formando y generando preguntas, criterio y responsabilidad”, indicó Sánchez Mendiola.

Mario Alberto Benavides Lara, subdirector de Movilización del Conocimiento en Educación de la CEIDE, detalló que 39.7 por ciento del estudiantado expresó preocupación por posibles efectos negativos de la IA y una proporción similar dijo no tener certeza sobre cómo aplicarla en su aprendizaje.

Entre el profesorado, 41 por ciento manifestó dudas sobre la forma de incorporar esta herramienta en la enseñanza, mientras 19.2 por ciento reportó inquietud por sus posibles repercusiones. Además, 6 de cada 10 alumnos entrevistados espera participar en decisiones institucionales vinculadas con la IA.

Sánchez Mendiola agregó que la Universidad debe evitar que esta tecnología amplíe desigualdades o reduzca la calidad del aprendizaje. “En la UNAM necesitamos utilizarla con mayor inteligencia humana, individual y colectiva”, afirmó.

Inteligencia Artificial Foto:Pexels

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LMCT