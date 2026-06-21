Morena critica altos costos de boletos para el Mundial 2026

El regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, se pronunció en contra de los altos precios de los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que el evento corre el riesgo de convertirse en un privilegio para unos cuantos. A través de sus redes sociales difundió una imagen portando una camisa con la leyenda “Pinches boletos caros”, acompañada de un mensaje en el que cuestionó el costo de las entradas para los encuentros mundialistas.

Martínez señaló que muchas familias ya no ven posible asistir a los partidos debido a los elevados precios. Indicó que un trabajador que percibe el salario mínimo tendría que laborar alrededor de 76 días para adquirir el boleto más económico ofertado para un encuentro de la Selección Mexicana en Guadalajara, mientras que algunas entradas superan los 100 mil pesos.

El regidor sostuvo que el futbol debe ser una celebración accesible para la población y no una actividad reservada para quienes cuentan con mayores recursos económicos. Además, recordó que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente que los costos de los boletos resultan elevados, lo que ha generado un debate nacional sobre el acceso de la afición al torneo.

Chema Martínez reiteró que no se opone a que Guadalajara sea sede mundialista, pero insistió en que las autoridades deben priorizar la atención de problemas como el abastecimiento de agua, la prevención de inundaciones, el mejoramiento de calles y el fortalecimiento de los servicios públicos, antes de concentrar recursos en proyectos relacionados con el Mundial.

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FGR