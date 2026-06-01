• Doble burla en Iguala

Indignación, por decir lo menos, es lo que ha provocado en las benditas redes un video elaborado y subido a éstas por un grupo de muchachos —a los que hoy se denomina “creadores de contenido”— a quienes se ve arriando y después jugando con la bandera monumental que se encuentra en el municipio de Iguala, en Guerrero. En las imágenes se ve a los muchachos retorcer el lábaro patrio, burlando así los protocolos cívicos y de seguridad que se aplican en este caso. La molestia entre los usuarios de las plataformas de video es mayor, nos dicen, por un par de razones: primero, porque se da en un municipio al que se le conoce oficialmente como “Cuna de la Bandera Nacional”, donde se supone que a este símbolo nacional sí o sí se le procura respeto; y segundo, porque resulta que los mismos influencers aparecen en otro video al lado del presidente municipal, Erik Catalán, riendo y bromeando… y promoviendo obras que el político del Partido Verde ha realizado. Así que si hay una actitud condescendiente ante la falta cometida, ya se sabrá por qué, nos comentan.

• Indignación selectiva

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Nos cuentan que quienes andan con la lupa muy activa, pero con la vista extrañamente corta, son los regidores de Morena en Guadalajara, Chema Martínez y Mariana Fernández. Y es que en las últimas sesiones no han dejado de torpedear cada peso que el municipio y el estado invierten para poner a punto la ciudad de cara al Mundial. Sin embargo, el silencio es sepulcral cuando alguien les pone en la mesa lo que está pasando en la Ciudad de México, particularmente que el gobierno morenista autorizó una bolsa de 16 mil millones de pesos para la justa futbolera —una cifra que deja muy, pero muy por debajo lo invertido en la Perla Tapatía—, incluyendo un FIFA Fan Fest mucho más grande. Nos cuentan por eso que cuando los guindas cuestionan el gasto llama la atención, pero también les resta calidad, el que señalen que los gastos son malos si no llevan el sello de la 4T. En los pasillos de Plaza Guadalajara ya se preguntan si lo que Chema y Mariana quieren es que se decore con ajolotes o se pinte todo de morado para que, entonces sí, la inversión les parezca correcta.

• Baja California Sur, crisis de seguridad

Un gobierno que de plano parece estar ayudando poco o casi nada a los ciudadanos es el de Víctor Manuel Castro en Baja California Sur. Y es que una de las expresiones más recientes de la ola de inseguridad que crece en aquella entidad se dio este fin de semana, con el asesinato de un ciudadano estadounidense en medio de una balacera registrada la noche del sábado en la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos. De acuerdo con la narrativa del gobierno estatal, los hechos ocurrieron durante un operativo en San José del Cabo, donde detectaron a hombres armados que se desplazaban en varios vehículos. Según el reporte oficial, militares fueron agredidos por los presuntos delincuentes y repelieron el ataque. Como saldo, dos militares resultaron lesionados, así como cinco civiles, entre ellos una persona originaria de California que finalmente falleció. ¿Cómo resolvió el mandatario estatal? Con un mensaje en el que dice que la seguridad “es nuestra prioridad” y que mantiene operativos para “dar con los responsables de los hechos ocurridos recientemente”. Uf.

• La protesta ampliada de la CNTE

Hay quienes se preguntan si la disidencia magisterial irá hasta sus últimas consecuencias con sus amagos al Mundial de Futbol, a pesar de que ya hay mesas de atención en las que participan autoridades de Gobernación y Educación. Hay quien supone que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sólo llevarán al límite sus advertencias de boicot a la competencia futbolera que comienza dentro de 10 días y al final acabarán levantando sus movilizaciones, tal vez a pocas horas del inicio del torneo. Por lo pronto, este lunes comienzan lo que han definido como una huelga nacional y un plantón indefinido en la Ciudad de México, para lo cual ayer miles de docentes de varias entidades se trasladaron a la capital. Su paro de labores, se ha informado, contempla movilizaciones y protestas en diversos puntos del país. Se tiene previsto que los maestros también marchen en Oaxaca y, una vez más, dejen sin clases a decenas de miles de niños en el país. Muchas miradas estarán puestas en el problema de los maestros de la CNTE. Pendientes.

• Amago sobre Maru Campos

Se confirmó el pasado fin de semana que el intento de someter a juicio político a la mandataria panista de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto. Porque quienes presentaron el expediente ante la Cámara de Diputados al final no lo ratificaron. “Tenían, quienes estaban solicitando el juicio político, tres días para ratificar. ¿Qué significa que no esté ratificado? Pues que ya no existe, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora”, refirió el sábado la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López. El hecho para quienes han seguido de cerca la controversia surgida tras conocerse el fallecimiento de agentes de la CIA tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad fue considerado como la posibilidad de que empezara a desescalar el choque entre el gobierno estatal y el PAN, de un lado, y el federal y Morena, del otro. Sin embargo, ayer la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, dio cuenta de que la vía del juicio político no está descartada: “Hasta donde tengo entendido, quien en su momento lo presentó no lo ratificó, pero se puede volver a presentar el juicio político”, declaró. Atentos.

• Importante hallazgo

Y nos hacen ver que, independientemente del debate político, desde la parte que compete a la autoridad mexicana se mantiene de manera sistemática una política de atacar al crimen organizado transnacional. Prueba de ello, nos dicen, es el hallazgo este fin de semana de un narcotúnel que conecta a México con Estados Unidos en la frontera norte. La Fiscalía General de la República fue la que localizó esta instalación en la colonia Nueva Tijuana, en Baja California, que tendría salida en una calle en San Diego, California. La excavación, se ha informado, estaba a una profundidad de 6.3 metros, tenía una longitud de unos 250 metros y contaba con infraestructura operativa, como sistemas de iluminación y ventilación, además de un mecanismo electrónico deslizante para facilitar el tránsito de personas y cosas de un lado al otro. La FGR encontró este túnel al momento de ejecutar una orden de cateo durante el cual, se detalló, fueron encontrados cuatro cartuchos de arma de fuego, tarjetas bancarias, tres teléfonos móviles, un sistema de videovigilancia, identificaciones, varias dosis de metanfetamina y una bolsa con cannabis. Ahí el dato.