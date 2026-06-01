Doble burla en Iguala

Indignación, por decir lo menos, es lo que ha provocado en las benditas redes un video elaborado y subido a éstas por un grupo de muchachos —a los que hoy se denomina “creadores de contenido”— a quienes se ve arriando y después jugando con la bandera monumental que se encuentra en el municipio de Iguala, en Guerrero. En las imágenes se ve a los muchachos retorcer el lábaro patrio, burlando así los protocolos cívicos y de seguridad que se aplican en este caso. La molestia entre los usuarios de las plataformas de video es mayor, nos dicen, por un par de razones: primero, porque se da en un municipio al que se le conoce oficialmente como “Cuna de la Bandera Nacional”, donde se supone que a este símbolo nacional sí o sí se le procura respeto; y segundo, porque resulta que los mismos influencers aparecen en otro video al lado del presidente municipal, Erik Catalán, riendo y bromeando… y promoviendo obras que el político del Partido Verde ha realizado. Así que si hay una actitud condescendiente ante la falta cometida, ya se sabrá por qué, nos comentan.

TE RECOMENDAMOS: Expresar respaldo a CSP Tamaulipas reúne a 20 mil simpatizantes