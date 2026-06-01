Si desde el exterior se dictan culpables y se busca presionar es injerencia: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono de su discurso contra las recientes acciones de Estados Unidos y endureció su mensaje, al señalar que cooperación no significa injerencia, subordinación ni permiso para que oficinas extranjeras presionen a instituciones mexicanas.

Ante 850 mil mexicanas y mexicanos que se reunieron tanto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México como en las plazas públicas de 30 estados del país que asistieron al informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo, la mandataria federal advirtió que México no aceptará presiones externas, solicitudes sin pruebas públicas ni operaciones de autoridades extranjeras fuera del marco legal del país.

El Dato: ANDY López Beltrán rechazó ofrecer declaraciones a la prensa durante su arribo a Plaza de Armas en Tabasco.

Durante el acto, cuestionó la actuación de agencias estadounidenses en Chihuahua y acusó una posible injerencia en México a raíz de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable o no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que sólo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación; estamos hablando de injerencia”. Y México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, expuso la Presidenta.

Sheinbaum Pardo también acusó a políticos, comentaristas y sectores de la derecha mexicana de acudir al extranjero para hablar mal del país, solicitar intervención externa y abrir la puerta a agencias de otros países con el objetivo de recuperar privilegios perdidos.

También acusó a los gobiernos anteriores de entregar riqueza pública, permitir privilegios y abrir espacio a decisiones dictadas desde el exterior. La mandataria sostuvo que durante más de tres décadas se gobernó para una minoría.

LA MANDATARIA Claudia Sheinbaum, ayer, en su discurso desde el Monumento a la Revolución ı Foto: Cuartoscuro

A Vicente Fox lo señaló por la represión en San Salvador Atenco, las agresiones contra maestros de Oaxaca y el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. También lo vinculó con el proceso electoral de 2006, al que llamó “fraude electoral”, y afirmó que ese episodio permitió la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia.

Contra expresidente priista lanzó uno de los señalamientos más duros del discurso. La jefa del Ejecutivo federal afirmó que el gobierno del exmandatario “llenó el país de muerte, de sangre” con la guerra contra el narcotráfico y sostuvo que en ese periodo existió una alianza con un cártel de la droga.

Además, mencionó a Ernesto Zedillo al afirmar que, de acuerdo con memorias de Francisco Labastida, pactó en EU la salida del Partido Revolucionario Institucional y la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia a cambio de un préstamo de 40 mil millones de dólares para enfrentar una crisis económica.

Advirtió que permitir presiones externas sobre autoridades electas podría convertir a oficinas extranjeras en árbitros de la vida política del país. “Vienen por unos, luego por otros, hasta que el Departamento de Justicia se vuelve el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, expresó.

Ninguna acusación externa, sostuvo, puede sustituir a las instituciones nacionales. “Nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen, nunca”, afirmó. Después citó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial (PJ) como las instancias responsables de actuar cuando existan pruebas contra autoridades vinculadas con actividades criminales.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo cuestionó la autenticidad de los intereses extranjeros en el combate a la delincuencia organizada.

“Debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente un interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027?”, criticó la mandataria.

“México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, insistió la jefa del Ejecutivo federal, al tiempo que recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites claros para agentes extranjeros en territorio nacional.

La relación bilateral, añadió, debe sostenerse en el intercambio de información y el trabajo conjunto contra problemas comunes. Asimismo, Sheinbaum afirmó que México mantendrá intacta la colaboración para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos por convicción humanista, pero rechazó cualquier intervención en asuntos internos.

En ese apartado, sostuvo que EU debe frenar el tráfico ilegal de armas hacia nuestra nación, atender el consumo de drogas en su territorio, romper cadenas de distribución y perseguir el lavado de dinero. “Cooperación no significa subordinación. Colaboración no significa sometimiento”, remarcó.

La mandataria convocó a llevar, a partir de la próxima semana, el mensaje de soberanía a las plazas públicas del país mediante asambleas informativas, volantes y periódicos.

“La Patria se ama y se defiende”, resaltó, al timepo que llamó a sus simpatizantes a participar en estos espacios y explicar que en México deciden las y los mexicanos, no agencias extranjeras ni grandes intereses económicos.

Después del mensaje dirigido a Estados Unidos, Claudia Sheinbaum colocó las cifras económicas como prueba de estabilidad interna, con inversión extranjera al alza, bajo desempleo y fortalecimiento del peso. informó que la inversión extranjera directa alcanzó 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de este año, 10.4 por ciento más que en 2025, mientras el desempleo llegó a 2.5 por ciento de la población.

También reportó que todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita Cetina y que este año cerca de ocho millones de niñas y niños de primaria tendrán ese apoyo. En educación media superior, casi cinco millones de jóvenes cuentan con la beca Benito Juárez, mientras el programa Gertrudis Bocanegra llegará a un millón de universitarios.

En cuanto a los avances en salud, el Gobierno federal informó que se sumaron 29 hospitales, 10 unidades de medicina familiar, 35 centros de salud, 70 quirófanos modernos y mil 700 millones de piezas de medicamentos gratuitos distribuidas. El abasto, afirmó, llegó a 85 por ciento en general y a 95 por ciento en atención contra el cáncer.

Al final del acto, la Presidenta Sheinbaum prometió entregar su “alma”, conocimiento, esfuerzo, convicción republicana y amor al pueblo para continuar los logros de su administración y defender al país.

“La honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación”, expresó antes del cierre.

Gobernadores guindas arropan a la Presidenta

| Por Alan Gallegos |

A distancia, con transmisión simultánea, gobernadores de la Cuarta Transformación arroparon a la Presidenta Claudia Sheinbaum al rendir un mensaje por el segundo año de su triunfo.

En los estados que gobierna Morena, unos 800 mil ciudadanos se reunieron en las principales plazas a escuchar el mensaje de la titular del Ejecutivo. Los 22 gobernadores guindas enviaron un videomensaje para revalidar su respaldo a la mandataria federal y a la soberanía nacional, que se compartió desde el acto oficial en el Monumento a la Revolución.

Además de los gobernadores identificados con la 4T, en estados donde gobierna la oposición, como Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y Jalisco, morenistas salieron a las principales calles para demostrar su apoyo a la mandataria federal.

El Dato: La mayor concentración de simpatizantes se registró en CDMX, con 130 mil personas; Edomex, 75 mil; Veracruz, 45 mil; Puebla, 30 mil; Tamaulipas, 20 mil, y Oaxaca 18 mil.

En Sinaloa, estado donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, la mandataria interina, Yeraldine Bonilla, expresó el respaldo a la mandataria federal.

“Lo ha dicho con toda claridad: la soberanía nacional no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y sólo al pueblo le pertenece. En Sinaloa, con el respaldo del pueblo y el impulso del doctor Rubén Rocha Moya, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme”, señaló.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, resaltó la defensa de la soberanía nacional como uno de los pilares de su administración y reafirmó el respaldo de su entidad al proyecto de transformación que impulsa el Gobierno de México, cuyos resultados han contribuido al bienestar de millones de familias. Además, encabezó una caminata sobre la avenida Independencia rumbo a la Plaza de la Constitución. Al recorrido se sumaron presidentes municipales, diputados locales, así como diversos actores políticos.

Con una participación superior a 12 mil personas, la gobernadora reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, para consolidar el bienestar, ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la transformación en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

En Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia destacó que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno federal, se han logrado consolidar obras clave: rehabilitando carreteras, construyendo viviendas, mejorando escuelas y dignificando la infraestructura de salud.

En Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que, desde hace dos años, las y los yucatecos tomaron la decisión de sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación.

Desde Michoacán, en la Plaza Valladolid, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Sheinbaum Pardo “está dando una lucha impresionante, firme e inteligente”.

En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca subrayó que la Presidenta es una “mujer valiente que defiende con dignidad los intereses superiores de México”.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, agradeció a la mandataria federal por no soltar al estado, pues los programas sociales llegan a las personas que más lo necesitan. La mandataria estatal de Baja California, Marina del Pilar, agradeció a la jefa del Ejecutivo por las obras que llegaron al estado, como por ejemplo el Viaducto Elevado de Tijuana, el cual se ha traducido en mayor movilidad en una de las fronteras más importantes del mundo.

En Chihuahua, estado gobernado por la oposición, se reunieron cerca de 40 mil chihuahuenses en la Plaza de la Mexicanidad para manifestar su respaldo a la Presidenta de la República.

La 4T muestra músculo bajo calor sofocante

| Por Elizabeth Hernández |

A las siete de la mañana, el Monumento a la Revolución todavía tenía huecos, pero ya no estaba vacío. Las primeras familias habían llegado con bolsas de comida, bancos plegables, gorras, protector solar y botellas de agua congelada para asegurar un lugar cerca del templete donde la Presidenta Claudia Sheinbaum rendiría su informe de Rendición de Cuentas por el segundo aniversario de su victoria electoral.

Bajo una luz todavía suave, doña Elvira extendió una bolsa de mandado sobre el piso y se sentó frente a las vallas. Venía de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) con su hija, dos nietos y una bandera guinda que había planchado desde la noche anterior: “Salimos antes de que amaneciera porque si una llega tarde ya no ve nada”, dijo mientras revisaba que los niños no perdieran las gorras.

El Dato: El evento de Rendición de Cuentas por de la Presidenta se transmitió de manera simultánea en pantallas ubicadas en plazas públicas de los 31 estados del país.

Cerca de ella, una pareja acomodó tortas envueltas en servilletas y un termo de café. No llevaban pancarta ni manta, sólo una mochila pesada y el cálculo de varias horas bajo el sol. Él miró hacia el templete, todavía lejano, y resumió la apuesta de la mañana: “El buen lugar se gana temprano; después uno ya nada más aguanta”.

MUJERES asisten desde temprana hora para escuchar de cerca el mensaje. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

Desde las calles aledañas empezó a entrar más gente. Familias de distintas alcaldías caminaron entre puestos de playeras, tazas, botones, peluches y banderas de la Cuarta Transformación. La imagen de Sheinbaum Pardo apareció sobre mesas improvisadas, colgada en ganchos, estampada en prendas o convertida en recuerdo para quienes buscaban llevarse algo de la jornada.

El calor de la mañana comenzó a sentirse entre los asistentes y cambió la forma de la espera. Una señora abrió una sombrilla grande y dejó que dos desconocidas se acercaran a la sombra. Una llevaba agua, la otra compartió galletas. Ninguna preguntó nombres. En ese pequeño refugio de tela, la plaza comenzó a parecer una reunión de vecinos que coincidieron en el pedazo de concreto.

130 mil personas asistieron al evento de rendición de cuentas

Grupos procedentes de la GAM resaltaron por su llegada temprana y por la cantidad de familias que ocuparon los primeros tramos de la explanada. Algunos adultos mayores buscaron sombra cerca de los bordes; jóvenes y niñas permanecieron junto a las vallas para no perder la vista. Entre mochilas, cartulinas enrolladas, banderas guindas y botellas de refresco, el cansancio empezó a mezclarse con la expectativa.

Poco antes de las diez de la mañana, la plancha dejó de tener espacios libres. Los pasillos se estrecharon, los vendedores alzaron la voz y las banderas cubrieron el horizonte bajo el arco del monumento. Una niña pidió un peluche de Claudia Sheinbaum en un puesto cercano, pero su madre le prometió comprarlo al final, si alcanzaba el dinero para el regreso.

La comida sostuvo la permanencia. Tacos envueltos en aluminio, vasos con agua fresca, tortas caseras y fruta picada circularon entre familias que llevaban varias horas de pie. Un hombre cargó a su hijo dormido sobre el hombro mientras su esposa cuidaba las mochilas. “Luego le vamos a contar que estuvo aquí, aunque ahorita sólo recuerde el ruido”, comentó sin apartar la vista del templete.

Atrás, una mujer que había llegado sola terminó integrada a un grupo de señoras que le cuidaron su lugar y le compartieron agua. A cambio, ella tomó fotografías cuando la multitud levantó las banderas: “Ya hasta familia me salió”, dijo con una sonrisa breve, antes de guardar el celular y abrir paso a una adulta mayor que intentaba acercarse a la sombra.

MILES de ciudadanos se reúnen desde temprana hora para festejar el evento ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

Por momentos, la escena tuvo ritmo de acto político; por otros, pareció comida familiar extendida sobre la vía pública. Había quienes coreaban consignas, quienes buscaban señal en el teléfono, quienes revisaban la hora y quienes calculaban el regreso.

Pese al calor, la asistencia se mantuvo en el lugar durante el desarrollo del acto. Cada pausa del mensaje presidencial encontró respuesta entre aplausos, consignas y movimientos de banderas. La escena mostró una movilización organizada, pero también una dinámica de convivencia entre familias que permanecieron juntas desde las primeras horas.

Cuando el discurso de la mandataria comenzó, los primeros lugares tenían historia. No eran sólo puntos frente al templete, sino espacios defendidos desde las siete de la mañana con mochilas, bancos, paciencia y comida compartida. Doña Elvira sacó por fin la bandera planchada y la levantó sin prisa. Alrededor, los aplausos subieron como una ola entre la gente que había llegado desde temprano para ver el informe de cerca.

Rumbo al cierre, las calles cercanas seguían llenas. Quienes no alcanzaron sitio frente a la explanada escucharon desde pantallas, altavoces y tramos laterales ocupados por puestos. Entre el cansancio y la celebración, el Monumento a la Revolución quedó convertido en una postal de banderas, familias y espera larga, con asistentes que hicieron de la madrugada una forma de estar cerca del segundo aniversario del triunfo electoral de la Presidenta Sheinbaum.

Cierran filas con la Presidenta y en favor de soberanía

| Por Elizabeth Hernández |

El llamado a defender la soberanía nacional marcó el tono político del informe “Rendición de Cuentas, a dos años del triunfo” que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Monumento a la Revolución. Al término del acto, funcionarios federales, integrantes de Morena y figuras cercanas al Gobierno cerraron filas con el mensaje presidencial, al tiempo que colocaron una nueva ruta de asambleas en calles, plazas y territorios del país para llevar la información a la ciudadanía.

Desde el Poder Judicial Federal, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el discurso colocó un eje institucional claro: “Es muy importante, hay que defender la soberanía nacional”, afirmó tras destacar que la Presidenta presentó datos relevantes sobre el rumbo del país, en particular sobre la reforma judicial y los resultados expuestos ante los asistentes.

El Dato: El evento demostró músculo político para la 4T, al contar con la presencia del gabinete presidencial y gobernadores afines, entre ellos la Jefa de Gobierno de la CDMX.

A la defensa política del mensaje se sumó una lectura constitucional de Batres Guadarrama quien señaló que las leyes mexicanas deben hacerse valer frente a cualquier presión externa: “Al defender la Constitución, al ser fieles a nuestra Constitución, defendemos la soberanía nacional”, expresó al ubicar esa tarea dentro de las responsabilidades de quienes integran el máximo tribunal del Poder Judicial.

Las asambleas comenzarán durante las próximas semanas con una convocatoria abierta a la ciudadanía. De acuerdo con Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, el objetivo será llevar la información a distintos puntos del país: “Vamos a invitar al pueblo de México para compartir la información y defender la transformación”, declaró al concluir el acto cívico.

31 entidades transmitieron el evento Presidencial

La dirigencia prevé que esos encuentros permitan explicar el contenido del mensaje presidencial sin limitarlo al evento capitalino.

Con ese despliegue territorial, el movimiento guinda buscará trasladar el mensaje presidencial fuera del acto masivo.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, afirmó que el contexto exige organización social ante lo que describió como presión extranjera: “No necesitamos que vengan de fuera a decirnos qué hacer y cómo gobernarnos”.

Frente a los asistentes, el informe dejó una consigna de unidad sobre el proyecto de gobierno. Ramírez Cuevas aseguró que la convocatoria no se limita a una estructura partidista, sino a quienes respalden la defensa del país “Es momento en el que el pueblo defienda a su nación, defienda a su Gobierno y defienda un proyecto de país”.

El llamado, añadió Ramírez Cuevas, busca evitar que la ciudadanía caiga en lo que definió como una campaña contra México. A su juicio, los señalamientos externos forman parte de un intento por debilitar al Gobierno y condicionar las decisiones del país: “La gente debe informarse, debe organizarse, porque es el momento y es la hora del pueblo”.

Cierran filas con la Presidenta y en favor de soberanía ı Foto: Especial

Sin apartarse de ese eje, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, respondió que “hay que defender a la patria, la soberanía” antes de señalar a quienes criticaron el acto: “Ustedes son los que están contra la Cuarta Transformación, por eso están molestos”, añadió ante las preguntas de la prensa.

Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), calificó el discurso como un mensaje firme ante una coyuntura internacional compleja: “Un gran discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con mucha firmeza, con claridad, con contundencia”, señaló al destacar el posicionamiento del país frente al exterior.

El titular del ISSSTE resaltó que Claudia Sheinbaum mencionó 29 hospitales nuevos durante su mandato y adelantó que vendrán más obras en esa materia. La mención apareció dentro de un balance de bienestar social, transformación económica y estabilidad.

Desde el gabinete, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sostuvo: “Estamos muy contentos, motivados después de este mensaje de la Presidenta de defensa y la soberanía, de defensa de la transformación y de redoblar esfuerzos”.

Luisa María Alcalde, asesora jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que acompañará a la mandataria en defensa del proyecto: “Vamos a estar aquí al lado de la mandataria”.

Julio Berdegué, asesor y coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales y Tareas Estratégicas del Gobierno de México, vinculó el mensaje presidencial con la relación bilateral y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El mensaje de la Presidenta fue muy sustantivo, poderoso, tanto en los resultados como lo que comunica al pueblo sobre la relación con EU y la defensa de nuestra identidad nacional”.