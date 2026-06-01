Amago sobre Maru Campos

Se confirmó el pasado fin de semana que el intento de someter a juicio político a la mandataria panista de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto. Porque quienes presentaron el expediente ante la Cámara de Diputados al final no lo ratificaron. “Tenían, quienes estaban solicitando el juicio político, tres días para ratificar. ¿Qué significa que no esté ratificado? Pues que ya no existe, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora”, refirió el sábado la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López. El hecho para quienes han seguido de cerca la controversia surgida tras conocerse el fallecimiento de agentes de la CIA tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad fue considerado como la posibilidad de que empezara a desescalar el choque entre el gobierno estatal y el PAN, de un lado, y el federal y Morena, del otro. Sin embargo, ayer la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, dio cuenta de que la vía del juicio político no está descartada: “Hasta donde tengo entendido, quien en su momento lo presentó no lo ratificó, pero se puede volver a presentar el juicio político”, declaró. Atentos.

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