Indignación selectiva

Nos cuentan que quienes andan con la lupa muy activa, pero con la vista extrañamente corta, son los regidores de Morena en Guadalajara, Chema Martínez y Mariana Fernández. Y es que en las últimas sesiones no han dejado de torpedear cada peso que el municipio y el estado invierten para poner a punto la ciudad de cara al Mundial. Sin embargo, el silencio es sepulcral cuando alguien les pone en la mesa lo que está pasando en la Ciudad de México, particularmente que el gobierno morenista autorizó una bolsa de 16 mil millones de pesos para la justa futbolera —una cifra que deja muy, pero muy por debajo lo invertido en la Perla Tapatía—, incluyendo un FIFA Fan Fest mucho más grande. Nos cuentan por eso que cuando los guindas cuestionan el gasto llama la atención, pero también les resta calidad, el que señalen que los gastos son malos si no llevan el sello de la 4T. En los pasillos de Plaza Guadalajara ya se preguntan si lo que Chema y Mariana quieren es que se decore con ajolotes o se pinte todo de morado para que, entonces sí, la inversión les parezca correcta.

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