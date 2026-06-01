Baja California Sur, crisis de seguridad

Un gobierno que de plano parece estar ayudando poco o casi nada a los ciudadanos es el de Víctor Manuel Castro en Baja California Sur. Y es que una de las expresiones más recientes de la ola de inseguridad que crece en aquella entidad se dio este fin de semana, con el asesinato de un ciudadano estadounidense en medio de una balacera registrada la noche del sábado en la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos. De acuerdo con la narrativa del gobierno estatal, los hechos ocurrieron durante un operativo en San José del Cabo, donde detectaron a hombres armados que se desplazaban en varios vehículos. Según el reporte oficial, militares fueron agredidos por los presuntos delincuentes y repelieron el ataque. Como saldo, dos militares resultaron lesionados, así como cinco civiles, entre ellos una persona originaria de California que finalmente falleció. ¿Cómo resolvió el mandatario estatal? Con un mensaje en el que dice que la seguridad “es nuestra prioridad” y que mantiene operativos para “dar con los responsables de los hechos ocurridos recientemente”. Uf.

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