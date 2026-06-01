Cierran filas con la Presidenta y en favor de soberanía

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su evento de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución

El llamado a defender la soberanía nacional marcó el tono político del informe “Rendición de Cuentas, a dos años del triunfo” que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Monumento a la Revolución. Al término del acto, funcionarios federales, integrantes de Morena y figuras cercanas al Gobierno cerraron filas con el mensaje presidencial, al tiempo que colocaron una nueva ruta de asambleas en calles, plazas y territorios del país para llevar la información a la ciudadanía.

Desde el Poder Judicial Federal, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el discurso colocó un eje institucional claro: “Es muy importante, hay que defender la soberanía nacional”, afirmó tras destacar que la Presidenta presentó datos relevantes sobre el rumbo del país, en particular sobre la reforma judicial y los resultados expuestos ante los asistentes.

El Dato: El evento demostró músculo político para la 4T, al contar con la presencia del gabinete presidencial y gobernadores afines, entre ellos la Jefa de Gobierno de la CDMX.

A la defensa política del mensaje se sumó una lectura constitucional de Batres Guadarrama quien señaló que las leyes mexicanas deben hacerse valer frente a cualquier presión externa: “Al defender la Constitución, al ser fieles a nuestra Constitución, defendemos la soberanía nacional”, expresó al ubicar esa tarea dentro de las responsabilidades de quienes integran el máximo tribunal del Poder Judicial.

Las asambleas comenzarán durante las próximas semanas con una convocatoria abierta a la ciudadanía. De acuerdo con Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, el objetivo será llevar la información a distintos puntos del país: “Vamos a invitar al pueblo de México para compartir la información y defender la transformación”, declaró al concluir el acto cívico.

31 entidades transmitieron el evento Presidencial

La dirigencia prevé que esos encuentros permitan explicar el contenido del mensaje presidencial sin limitarlo al evento capitalino.

Con ese despliegue territorial, el movimiento guinda buscará trasladar el mensaje presidencial fuera del acto masivo.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, afirmó que el contexto exige organización social ante lo que describió como presión extranjera: “No necesitamos que vengan de fuera a decirnos qué hacer y cómo gobernarnos”.

Frente a los asistentes, el informe dejó una consigna de unidad sobre el proyecto de gobierno. Ramírez Cuevas aseguró que la convocatoria no se limita a una estructura partidista, sino a quienes respalden la defensa del país “Es momento en el que el pueblo defienda a su nación, defienda a su Gobierno y defienda un proyecto de país”.

El llamado, añadió Ramírez Cuevas, busca evitar que la ciudadanía caiga en lo que definió como una campaña contra México. A su juicio, los señalamientos externos forman parte de un intento por debilitar al Gobierno y condicionar las decisiones del país: “La gente debe informarse, debe organizarse, porque es el momento y es la hora del pueblo”.

Cierran filas con la Presidenta y en favor de soberanía ı Foto: Especial

Sin apartarse de ese eje, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, respondió que “hay que defender a la patria, la soberanía” antes de señalar a quienes criticaron el acto: “Ustedes son los que están contra la Cuarta Transformación, por eso están molestos”, añadió ante las preguntas de la prensa.

Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), calificó el discurso como un mensaje firme ante una coyuntura internacional compleja: “Un gran discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con mucha firmeza, con claridad, con contundencia”, señaló al destacar el posicionamiento del país frente al exterior.

El titular del ISSSTE resaltó que Claudia Sheinbaum mencionó 29 hospitales nuevos durante su mandato y adelantó que vendrán más obras en esa materia. La mención apareció dentro de un balance de bienestar social, transformación económica y estabilidad.

Desde el gabinete, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sostuvo: “Estamos muy contentos, motivados después de este mensaje de la Presidenta de defensa y la soberanía, de defensa de la transformación y de redoblar esfuerzos”.

Luisa María Alcalde, asesora jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que acompañará a la mandataria en defensa del proyecto: “Vamos a estar aquí al lado de la mandataria”.

Julio Berdegué, asesor y coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales y Tareas Estratégicas del Gobierno de México, vinculó el mensaje presidencial con la relación bilateral y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El mensaje de la Presidenta fue muy sustantivo, poderoso, tanto en los resultados como lo que comunica al pueblo sobre la relación con EU y la defensa de nuestra identidad nacional”.