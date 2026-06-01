La protesta ampliada de la CNTE

Hay quienes se preguntan si la disidencia magisterial irá hasta sus últimas consecuencias con sus amagos al Mundial de Futbol, a pesar de que ya hay mesas de atención en las que participan autoridades de Gobernación y Educación. Hay quien supone que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sólo llevarán al límite sus advertencias de boicot a la competencia futbolera que comienza dentro de 10 días y al final acabarán levantando sus movilizaciones, tal vez a pocas horas del inicio del torneo. Por lo pronto, este lunes comienzan lo que han definido como una huelga nacional y un plantón indefinido en la Ciudad de México, para lo cual ayer miles de docentes de varias entidades se trasladaron a la capital. Su paro de labores, se ha informado, contempla movilizaciones y protestas en diversos puntos del país. Se tiene previsto que los maestros también marchen en Oaxaca y, una vez más, dejen sin clases a decenas de miles de niños en el país. Muchas miradas estarán puestas en el problema de los maestros de la CNTE. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Expresar respaldo a CSP Tamaulipas reúne a 20 mil simpatizantes