Morena responde a Maru: No tienes calidad moral para emplazar a nuestra Presidenta

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió al exhorto que hizo al Gobierno federal la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a entregar a Rubén Rocha y los morenistas acusados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, y dijo que la panista “no tiene calidad moral” para ello.

A través de un extenso mensaje en la red social X, Montiel Reyes respondió al mensaje en video que más temprano publicó Campos Galván, en donde pide a “quien hoy encabeza el gobierno de México” que no encubra a los funcionarios señalados por Estados Unidos, y que “corte” el vínculo entre política y crimen organizado.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. ı Foto: X: @A_MontielR

Al respecto, la dirigente de Morena aseguró que la panista no tiene “calidad moral para emplazar a nuestra presidenta”, ni para “dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’”.

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“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”, escribió Montiel Reyes.

Maru, Calderón y García Luna quisieron entregar la patria, acusa Montiel

En el mismo sentido, la dirigente nacional de Morena se refirió a otras figuras políticas emanadas del PAN, quienes, dijo, han cometido actos similares por los que Maru Campos, en su mensaje, acusa al Gobierno federal.

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua ı Foto: X: @MaruCampos_G

En este sentido, acusó que la gobernadora quiso “entregar la patria y someternos a un país extranjero”, como, señaló, lo hizo Felipe Calderón, quien fue presidente del 2006 al 2012 por el PAN.

Lo anterior en referencia al operativo ejecutado en el municipio de Morelos, Chihuahua, el 19 de abril de este año, donde ingresaron y perdieron la vida dos agentes estadounidenses, situación que el Gobierno federal le adjudica a la gobernadora del estado.

Asimismo, se refirió a quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, quien, recordó Montiel, “pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”.

.@MaruCampos_G, ¿cómo te atreves a querer dar lecciones de “seguridad y soberanía” después de que promueves la intervención extranjera, tienes a #Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones… https://t.co/KFZ5iihq9S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 21, 2026

Finalmente, Ariadna Montiel aseguró que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es uno de que defiende “la aplicación de la ley y el Estado de derecho en nuestro país” y, en este sentido, acusó a Maru Campos de ser una “traidora a la patria” al promover “la violación de nuestra soberanía” por el citado episodio en Morelos.

“Que les quede claro: vamos a defender la soberanía de nuestra patria frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas”, concluyó Ariadna Montiel.

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