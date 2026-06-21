Maru Campos exige a Gobierno federal entregar a Rubén Rocha y ‘cómplices’, y romper vínculos con el crimen

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, hizo un exhortó al Gobierno federal a “entregar” a Rubén Rocha Moya y a permitir las investigaciones a los funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, toda vez que, dijo, eso también contribuye a la defensa de la soberanía nacional.

A través de un mensaje en video publicado este domingo en sus redes sociales, Campos Galván se refirió a los recientes amagos de Estados Unidos de terminar su participación en el Tratado con México y Canadá (T-MEC) y de intervenir en tierra contra los cárteles.

Maru Campos aseguró que está en contra de cualquier tipo de injerencia o intervención estadounidense. ı Foto: AP

Aunque condenó estas amenazas, Maru Campos lamentó que las mismas se originaron por una falta de confianza desde el gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano.

Lo anterior, argumentó la gobernadora, debido a “la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos, señalados por vínculos con el crimen organizado”.

Exige entrega de Moya y “cómplices”

A causa de esto, Maru Campos exhortó al Gobierno federal a abandonar su negativa a “procesar a los suyos”, y permitir la plena investigación de los funcionarios señalados por la Casa Blanca.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. ı Foto: Especial.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza, el presidente con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros funcionarios señalados por Estados Unidos, militan en Morena o llegaron a sus cargos mediante gobiernos del guinda.

“Hoy más que nunca, amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices, y que se investigue públicamente a los demás acusados”, dijo Maru Campos en su mensaje en video.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Lo que pedimos el día de hoy desde Chihuahua es que quien hoy encabeza el gobierno de México reflexione, que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley”, abundó.

Pide “cortar” vínculos entre política y crimen organizado

En el mismo sentido, la gobernadora de Chihuahua exigió al Gobierno federal y los gobiernos de Morena que “corten” los “vínculos entre la política y el crimen organizado”, los cuales, ha acusado, existen y evitan que los funcionarios sean procesados.

Campos Galván acusó que este pacto causa “dolor y muerte a los mexicanos”, y va en contra de un auténtico discurso de defensa de la soberanía nacional.

“Hoy le pedimos, le exigimos al régimen morenista, la 4T, que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales. Lo que atenta más contra la soberanía de México, no es un gobierno extranjero sino la impunidad del crimen organizado”, concluyó la mandataria estatal.

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