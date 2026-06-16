CSP: Si EU no presenta pruebas, México no entregará a Rocha Moya

El Gobierno de México no cederá en entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos, en tanto éste no presente las evidencias que justifiquen la solicitud de detención urgente con fines de extradición que presentó hace casi dos meses.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la solicitud de pruebas es una práctica común entre ambos países cuando se llegan a presentar este tipo de solicitudes y, en ese marco, señaló que si los indicios no son expuestos, entonces su gobierno puede negarse a la entrega del morenista, quien fue señalado de supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

“Entonces es parte del procedimiento que se soliciten las pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía”, dijo Claudia Sheinbaum este martes en Palacio Nacional.

En todo caso, también comentó que Estados Unidos podría recurrir a abrir un juicio de extradición, en el que, de todas formas, tendrá que presentar pruebas.

“Y Estados Unidos tiene otra opción que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición que también llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes”, dijo.

Recordó que al recibirse la solicitud de la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores revisó el documento y lo remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que revisara el caso y determinó que no habría evidencias que resultaran suficientes.

Además, comentó que cuando México ha pedido a Estados Unidos entregarle a personas señaladas de haber cometido algún delito dentro del territorio nacional, también se ha negado por falta de pruebas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reafirmó que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales, sino que la protección está a cargo del gobierno estatal.

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FGR