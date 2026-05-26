Rubén Rocha comparece ante FGR: ‘Con la frente en alto no dejaré de luchar’

El gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que atendió el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) y acudió a la sede en Culiacán para rendir entrevista por los señalamientos de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

En una publicación en la red social X, Rocha Moya informó que cumplió con el citatorio y respondió las preguntas que se le formularon sobre las acusaciones de Estados Unidos contra él, que también pesan sobre otros nueve funcionarios públicos de Sinaloa.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en X.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, el gobernador con licencia aseguró que confía en las autoridades de justicia de nuestro país, las cuales, dijo, se han “venido saneando y legitimando” bajo los gobiernos de la Transformación.

Por lo anterior, remarcó que atenderá todos los llamados que le hagan las instituciones de justicia del país.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, escribió Rocha Moya.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”, abundó el gobernador con licencia.

Finalmente, Rubén Rocha Moya aseguró que no dejará “de luchar porque la verdad prevalezca”, y lo hará “con la frente en alto”.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Aseguró que lo hace inspirado en el discurso de soberanía nacional que defiende la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, concluye Rocha Moya.

Hasta el cierre de esta nota, se desconocen más detalles de cómo fue la entrevista de Rocha Moya en la FGR.

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