¿Cuándo se realizará el pago de la pensión IMSS e ISSSTE de junio 2026?

El ISSSTE y el IMSS establecen al inicio de año las fechas en las que se realizarán los pagos correspondientes a las pensiones, con la finalidad de que las y los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se brindan por cesantía, vejez, invalidez, riesgo de trabajo o por asignaciones familiares.

El monto que se deposita por cada una de estas pensiones se establece de manera individual, por lo que las y los beneficioarios reciben un monto acorde a la resolución que se obtuvo al realizar el trámite de la pensión.

Pensiones IMSS e ISSSTE ı Foto: Especial

Calendario de pagos de la pensión IMSS e ISSSTE de junio 2026

Las y los pensionados del IMSS reciben el pago durante los primeros días hábiles de cada mes, por lo que en el próximo mes el pago se realizará el lunes 1 de junio debido a que no se establece un día feriado en dicha fecha.

Los pagos para los siguientes meses del 2026 de la pensión IMSS se realizarán en las siguientes fechas:

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiemre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Calendario pensión IMSS 2026 ı Foto: Especial

En cuanto a la pensión del ISSSTE, las y los beneficiarios recibirán el pago el último día hábil de este mes, que será el viernes 29 de mayo cuando reciban el monto correspondiente a junio.

Los pagos para los siguientes meses del 2026 de la pensión ISSSTE se realizarán en las siguientes fechas:

29 de mayo para el mes de junio

29 de junio para el mes de julio

30 de julio para el mes de agosto

29 de agosto para el mes de septiembre

29 de octubre para el mes de noviembre

Primera parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre

Segunda parte del aguinaldo el 27 de noviembre

Calendario pensión ISSSTE 2026 ı Foto: Especial

De acuerdo con las redes sociales de Afore PensionISSSTE, quienes dejaron de cotizar en el IMSS pueden acumular semanas para su pensión mediante la Modalidad 40 para juntar los años de servicio del ISSSTE y las semanas cotizadas del IMSS.

Para realizar la portabilidad de derechos se requiere tener 60 años de edad, estar en periodo de Conservación de Derechos en IMSS, tener una Constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS, pertenecer al Régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE y formar parte de la Ley 73 o 97 del IMSS.

🤔 ¿Dejaste de cotizar a @Tu_IMSS, pero quieres seguir acumulando semanas para tu pensión y conservar los servicios de salud?



La Modalidad 40 puede ser una alternativa para ti. 💡



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