Comisión en Diputados aprueba aplazar elección judicial a 2028

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al Poder Judicial para aplazar la próxima elección de personas juzgadoras desde su fecha original prevista para el 2027 hasta el 2028.

La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada con 29 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 11 en contra del PAN, PRI y MC.

Ahora, pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, donde será discutida esta tarde en sesión extraordinaria.

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⭕ La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al Poder Judicial para aplazar la próxima elección de personas juzgadoras de 2027 a 2028; fue aprobada por 29 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 11 en contra del PAN, PRI y… pic.twitter.com/SVOaEXTLqf — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 26, 2026

Poco antes del inicio de la sesión, la diputada del PAN, Cristina Márquez, adelantó que su voto sería en contra, y argumentó que esta iniciativa es “la aceptación del fracaso de sus promesas [de Morena y el Gobierno federal, con la reforma judicial]”.

“En este momento estamos en Comisión de Puntos Constitucionales, reunión en la que presenté el voto particular del Grupo Parlamentario del PAN, y en la que argumenté y voté en contra de la ‘reforma a la reforma judicial’, que es la aceptación del fracaso de sus promesas”.

En este momento estamos en Comisión de Puntos Constitucionales, reunión en la que presenté el voto particular del Grupo Parlamentario de PAN, y en la que argumenté y voté en contra de la "reforma a la reforma judicial", que es la aceptación del fracaso de sus promesas.

Y… pic.twitter.com/oV70KylaFY — Cristina Márquez (@LCristina9) May 26, 2026

Mientras que el diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que, desde la Cámara baja, están “listos” para iniciar el Periodo Extraordinario de Sesiones, en donde se discutirán éste y otros temas.

“Estamos listos para iniciar el Periodo Extraordinario de Sesiones, modificar la Constitución –si así lo autoriza la mayoría calificada y el Constituyente permanente– siete artículos de la Constitución, para poder aplazar la elección de jueces y magistrados del 2027 al 2028”, dijo Monreal Ávila en un video.

Listos para iniciar el Periodo Extraordinario de Sesiones y modificar siete artículos de la Constitución (si así lo autorizan la mayoría calificada y el Constituyente Permanente). Serán sesiones intensas, pero de gran trascendencia para la vida pública del país. pic.twitter.com/cycfhRFcGV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 26, 2026

La propuesta para aplazar la reforma judicial del 2027 al 2028 también contempla algunos cambios al Poder Judicial y al proceso para elegir las candidaturas.

Entre ellos, la reducción de candidaturas y simplificación de boletas electorales, la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios y metodologías de evaluación de los candidatos y la capacitación obligatoria para jueces y magistrados.

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