Se evaluará revisar reventa de boletos en eventos deportivos y conciertos: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno evaluará la revisión el problema de la reventa de boletos para conciertos y eventos deportivos, luego de los señalamientos sobre presuntas prácticas abusivas registradas durante encuentros de fútbol del fin de semana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el incremento en la reventa de entradas para partidos como los disputados entre Cruz Azul y Pumas UNAM, donde aficionados denunciaron que los boletos llegaron a venderse al doble o triple de su precio original.

En la pregunta también se planteó que estas prácticas comienzan a adquirir características similares a redes organizadas de reventa ilegal.

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Ante ello, Sheinbaum señaló que el tema será revisado junto con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz.

Pumas vs Cruz Azul ı Foto: Mexsport

Pues hay que verlo con Iván Escalante, con Profeco, ya que nos pueda informar. A ver si el lunes que viene nos informa del tema de la reventa Claudia Sheinbaum



La presidenta no detalló si actualmente existe una investigación formal sobre posibles redes de reventa, aunque dejó abierta la posibilidad de que la Profeco presente información sobre el fenómeno y las medidas que podrían aplicarse para proteger a consumidores y aficionados.

En los últimos meses, usuarios han denunciado el aumento de precios en plataformas de reventa para conciertos y eventos deportivos de alta demanda, situación que ha generado críticas por presuntas prácticas especulativas y falta de regulación efectiva.

Los boletos para la final que se llevó a cabo este fin de semana entre Cruz Azul y Pumas tenían un precio en plataformas oficiales que iban desde los 400 pesos hasta los 1,500 pesos, más los cargos comunes.

Sin embargo, a través de plataformas de reventa y en redes sociales los mismos boletos se ofrecían en rasgos de entre los 13 mil pesos hasta los 100 mil pesos.

Esta situación generó una gran indignación entre los fanáticos del fútbol mexicano, quienes en redes expresaron lo molesto de la situación, afirmando que es parte de un problema más grande que ha vuelto “inaccesible” para muchos sectores el acudir a diversos eventos.

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LMCT