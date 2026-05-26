Sergio Mayer afirma que tramitará su credencial del INAPAM

Sergio Mayer en una imagen de archivo en San Lázaro.

El político y actor Sergio Mayer cumplió recientemente su cumpleaños número 60, por lo que aseguró que ya es una persona de la tercera edad.

Sergio Mayer compartió que a causa de esta situación ya está listo para tramitar su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Sergio Mayer cumplió 60 años el pasado 21 de mayo.

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“Me siento bien, me encanta como me veo y no tengo por qué cambiar nada de mi edad”, compartió Sergio Mayer , aunque reconoció que ya puede ser considerado una persona adulta mayor.

“Ya entré a la tercera edad, soy adulto mayor, así que trátenme con más respeto”, comentó Sergio Mayer a modo de broma e indicó que sí comenzará con su trámite para obtener la credencial del INAPAM.

“La del INAPAM ya la puedo sacar, ya la vamos a tramitar, para tener descuentos, sí, siempre es buena, siempre para lo que sirva”, compartió Sergio Mayer en entrevista con la prensa

Esto debido a que las personas mayores de 65 años pueden obtener la Tarjeta del Bienestar, mediante la cual reciben un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales.

“La vamos a sacar cuando nos corresponda (la tarjeta de la tercera edad), a los 65 y más, ya tendré mi tarjeta”, comentó Sergio Mayer .

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FGR