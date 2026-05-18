Estos son los cambios a la Elección Judicial con la reforma que la aplaza a 2028

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Federación, presentó los cambios que se proponen a la elección judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una iniciativa al Congreso para aplazar la siguiente elección judicial de su fecha originalmente prevista en 2027 hasta el 2028, con algunas modificaciones que agilicen su organización.

Sheinbaum Pardo argumentó que el principal argumento para aplazar la elección judicial es resolver posibles complicaciones logísticas, especialmente para los votantes que, en una jornada electoral doble (ordinarias y electoral), tendrían que llenar un gran número de boletas.

Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia (frente), encabezó el análisis sobre los tiempos de la próxima elección judicial. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, además de este cambio en el calendario, la iniciativa contempla cambios sustanciales en la estructura y organización de la elección judicial. Desde reducción y simplificación de las boletas hasta nuevas reglas de capacitación para las personas juzgadoras: estos son los puntos clave de la iniciativa.

Los puntos clave de la iniciativa del Gobierno federal para modificar y aplazar la elección judicial

Durante la Conferencia del Pueblo, la consejera jurídica de la Federación, Luisa María Alcalde, quien encabezó la revisión de la propuesta, presentó los cambios principales de la iniciativa, además del cambio de fecha.

Reducción de candidaturas y simplificación de boletas electorales

Uno de los principales puntos de la iniciativa comentada por Alcalde Luján es la reducción de candidaturas, de forma que sean solo dos contendientes por cargo y especialidad.

Se priorizaría la paridad de género, procurando que las fórmulas incluyan un hombre y una mujer.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) rediseñaría las boletas para hacer más fácil la identificación de candidaturas, y se incluirían distintivos para diferenciar qué perfiles fueron postulados por cada poder de la Unión.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presenta la iniciativa en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

Creación de Comisión Coordinadora

Se propone crear una Comisión Coordinadora integrada por una persona designada por cada uno de los tres Poderes de la Unión. Su objetivo sería el de homologar criterios y metodologías de evaluación de los candidatos. Revisará requisitos formales de aspirantes y coordinará exámenes y procesos de selección.

Capacitación obligatoria para jueces y magistrados

Se establecería capacitación permanente obligatoria para todas las personas juzgadoras. El Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial coordinarían programas de actualización, y también habría evaluaciones periódicas de desempeño.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló la iniciativa en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

Homologación de elecciones judiciales estatales

Se busca que los estados repliquen las reglas del proceso federal, es decir, que apliquen insaculación y criterios unificados de evaluación. El Gobierno argumenta que en procesos anteriores algunas entidades “se saltaron pasos”.

Asimismo, se busca que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en las mismas ubicaciones, y que el escrutinio y cómputo de votos se realice en la misma casilla.

Reorganización de la Suprema Corte

Se propuso reorganizar la Suprema Corte de Justicia (SCJN), de forma que quede dividida en dos secciones: una que atienda casos menores que no requieran resolución del Pleno y otra para asuntos de mayor relevancia constitucional.

El objetivo es desahogar la carga de trabajo y acelerar resoluciones.

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