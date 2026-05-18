Sheinbaum determina aplazar elección judicial a 2028

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Conferencia del Pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que enviará una propuesta al Congreso para aplazar la elección judicial desde su fecha original en 2027 hasta el 2028, con el objetivo de facilitar la logística.

Al inicio de la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal aseguró que la decisión fue tomada después de un análisis intensivo, encabezado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde.

“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 2028 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 2027”, explicó Sheinbaum Pardo.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó una propuesta legislativa para “mover” la elección del Poder Judicial para el 2028.



La propuesta que se enviará al Congreso podría resolverse en un periodo extraordinario.



🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formulapic.twitter.com/gRMMHKt6d1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 18, 2026

La presidenta aclaró que esta medida busca solucionar posibles complicaciones logísticas derivadas de celebrar la elección judicial al mismo tiempo que las elecciones ordinarias.

“Si fuera en este momento la elección [en el 2027], tendrían que colocarse casillas distintas: la gente tendría que votar, en una casilla, por gobernador, presidentes municipales y diputados, para luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”, explicó la presidenta.

Por lo anterior, adelantó que la propuesta que se enviará al Congreso considerará algunas “características especiales” para la elección judicial que, espera, se traslade al 2028.

“Estamos viendo la propuesta al Congreso para que tengan una elección extraordinaria para mover la elección al 2028 con algunas características que nos van a platicar [Luisa María Alcalde y Arturo Zaldívar]”, adelantó.

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