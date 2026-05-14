Encaminan aplazar elección judicial y eliminar acordeones

Reunión entre el líder de los diputados de Morena y los consejeros del INE, ayer.

Tras una reunión entre legisladores y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, consideró viable aplazar la elección judicial para el 2028.

“Uno de los temas fundamentales, en el que todos coincidieron, fue la no concurrencia, es decir, no llevar a cabo el mismo día, en junio del 27, la elección de diputados, senadores, gobernadores, con la del Poder Judicial (PJ), jueces y magistrados.

El Dato: El INE detalló que, de mantenerse el calendario, se obligaría a instalar 354 mil casillas, capacitar a tres millones de funcionarios e imprimir cerca de 985 millones de boletas.

“Lo escuché y lo respeté y, obviamente, en gran parte tienen razón y nosotros haremos nuestra parte en la deliberación que haré en estos días con personal de la Cámara, con coordinadores de grupos parlamentarios y también con la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la que tengo una fluida relación. Yo lo veo positivamente”, señaló.

El diputado mencionó que deberían decidir qué hacer antes del miércoles 20 de mayo, para que la Comisión Permanente tenga la posibilidad de avalar un eventual periodo extraordinario que podría ser en un plazo entre el 20 y el 30 de mayo.

En el recinto de San Lázaro, consejeros del INE plantearon posponer la elección del Poder Judicial para el 2028, con el fin de evitar que coincida con los comicios intermedios de 2027. Argumentaron riesgos operativos si se realiza de manera concurrente con elecciones federales y estatales.

100 personas supervisoras se deberán capacitar

Indicaron que en los próximos días sostendrá reuniones con coordinadores parlamentarios, personal técnico de la Cámara baja y la Consejería Jurídica de la Presidencia, para analizar la viabilidad de la propuesta y definir la ruta legislativa.

“Nuestra propuesta es hacer que las elecciones de Poder Judicial se puedan posponer, que no haya concurrencia, los riesgos logísticos y operativos de ella son altos, tenemos todo un análisis de carácter técnico para ello”, explicó el consejero Martín Faz Mora a su llegada.

Además, la comisionada presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, explicó que si las elecciones intermedias del 2027 se realizaran de manera concurrente con la judicial, el costo aproximado de dicho ejercicio sería de casi 21 mil millones de pesos, cálculo que se realizó “con el costo del proceso recientemente concluido, más la inflación correspondiente”, por lo que realizar ambos en fechas separadas se traduciría en ahorros.

Monreal Ávila adelantó que el Congreso deberá resolver el tema antes del 3 de junio debido a los tiempos constitucionales requeridos para aprobar modificaciones de ese tipo. “Debe estar definido lunes o martes, para que la Permanente pueda convocar a un periodo extraordinario”, señaló.

El legislador morenista recordó que cualquier reforma constitucional requiere mayoría calificada tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos estatales.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), precisó que el aplazamiento de la judicial no requeriría, por ahora, reformas a leyes secundarias, debido a que la modificación recaería sobre un artículo transitorio.

Además, consideró que una eventual postergación permitiría revisar reglas electorales relacionadas con la elección judicial y atender cuestionamientos sobre los llamados “acordeones”, utilizados presuntamente para orientar el voto.

“Lo ideal sería modificar ciertas reglas electorales para evitar los tan traídos y llevados acordeones”, declaró.

Entre los posibles cambios, mencionó ajustes en los mecanismos de selección de aspirantes, los requisitos para candidaturas y el papel de la carrera judicial en la designación de jueces y magistrados.

Finalmente, Monreal dijo ver “con simpatía” la iniciativa impulsada por legisladores de Morena para modificar el calendario de la elección al PJ, aunque aclaró que todavía no inicia el análisis formal de la propuesta.