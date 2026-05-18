Marina pide llevar igualdad de género a hechos en el sector marítimo

Las actividades que organizaron las autoridades marítimas para este lunes 18 de mayo.

Con un llamado a convertir los compromisos en acciones, la Secretaría de Marina (Semar) reconoció a mujeres navales, mercantes y civiles que participan en áreas operativas, educativas, administrativas y portuarias del sector marítimo a lo largo del país.

El mensaje forma parte del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, fecha que la Organización Marítima Internacional (OMI) conmemora cada 18 de mayo desde hace cuatro años. Para este año, el lema fue “De la política a la práctica: promover la igualdad de género para la excelencia marítima”.

Durante la conmemoración, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, destacó que esta fecha visibiliza la participación femenina en una actividad clave para el comercio, la seguridad y el desarrollo de las naciones. El mando naval sostuvo que el lema de este año plantea llevar los compromisos institucionales a acciones concretas.

Morales Ángeles expresó su “reconocimiento a mujeres navales, mercantes y civiles quienes desde unidades operativas, educativas y administrativas, contribuyen al fortalecimiento de los Intereses Marítimos Nacionales”.

En el marco de las actividades conmemorativas, la Secretaría de Marina (Semar) también condecoró a 54 mujeres por su aportación al sector marítimo. La ceremonia se realizó en el edificio sede de la institución, en la Ciudad de México, con la asistencia de autoridades navales, mercantes y civiles, además de representantes del ámbito marítimo-portuario.

María Marisa Abarca Hernández, capitán de altura y directora general de Puertos, afirmó que el encuentro reunió voluntades para fortalecer el rumbo de la industria marítima. También reconoció a trabajadoras de puertos, agencias navieras, consignatarias, empresas logísticas, compañías de transporte y servicios de apoyo a la gente de mar.

La capitán sostuvo que estas mujeres han abierto espacios en áreas de decisión tras romper barreras y estereotipos dentro de una actividad históricamente ocupada por hombres. Además, recordó que México fue punta de lanza en América Latina hace 42 años, con el ingreso de las primeras cuatro mujeres a la marina mercante.

Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, almirante y subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios, encabezó la ceremonia junto con Abarca Hernández y María del Rocío Coloma Margolies, directora coordinadora de Control Corporativo y Operación Portuaria. El mando naval señaló que México impulsa una transformación institucional para fortalecer la seguridad en mares nacionales, modernizar infraestructura portuaria, asegurar competitividad logística y promover una gobernanza sostenible.

La Marina afirmó que la presencia femenina fortalece áreas como seguridad marítima, protección del medio marino, comercio por mar, industria naval y cultura oceánica. La institución sostuvo que su participación contribuye a construir mares más seguros, sostenibles e inclusivos.

Entre los eventos organizados por esta fecha destacó el conversatorio “Liderazgo de las Mujeres en la Transformación Marítima-Portuaria”, con ponencias sobre experiencias de liderazgo en el mar, políticas de inclusión, innovación y sostenibilidad. Como Autoridad Marítima Nacional, la institución refrendó su compromiso con la igualdad, el liderazgo femenino y el fortalecimiento de los Intereses Marítimos Nacionales.

La OMI informó que el evento internacional de este año tuvo lugar en su sede de Londres, con el mismo eje temático sobre igualdad de género y excelencia marítima. El organismo indicó que la fecha busca promover la contratación, permanencia y empleo sostenido de mujeres en el sector, además de elevar su perfil dentro de la industria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR