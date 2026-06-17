Crecen las exigencias para que entreguen a Rocha Moya

El gobierno estadounidense, desde Washington y Nueva York, insiste una y otra vez en que le entreguen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que se lo pongan a disposición de un Juez, por sus ligas con el narcotráfico, aunque el gobierno mexicano le da la vuelta y se niega a cumplir el tratado que tiene ese país en materia de extradiciones.

Anteayer Rocha Moya cumplió 77 años y fueron los festejos más obscuros, pues ningún diputado o senador, alcalde o gobernador lo felicitó. Nos comentan que está medio escondido allá en su tierra; en el DF o en Tabasco nadie habló de enviarle un recuerdito, un saludito. Y vaya que quiere que nadie se acuerde de él, pues puede terminar sus días en una fría prisión de Arizona.

Los burócratas de Sinaloa no tienen miedo de exhibir en redes sociales su apoyo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien está acusado por el gobierno estadounidense de tener presuntos vínculos con el crimen organizado y que recibió felicitaciones solo de la burocracia de burócratas. Hay miedo entre los gobernadores de Morena, sobre todo a los que les han quitado sus visas para ingresar a EU.

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Aunque dicen que esa felicitación en lo oscurito no fue fortuita, pues también se corrió el rumor de que fueron obligados… En contraste, los mandatarios emanados de Morena, la dirigencia y los líderes guindas mejor se abstuvieron de postear algún mensaje.

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El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, advirtió que la política fiscal centralista impulsada por los gobiernos de Morena está provocando una grave afectación financiera a estados y municipios de todo el país, al concentrar la recaudación, la toma de decisiones presupuestales y la ejecución del gasto en el Gobierno Federal.

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Vázquez encendió las alertas ante la reducción de las participaciones federales, situación que está debilitando la capacidad de los gobiernos locales para atender servicios básicos, salud, infraestructura y las necesidades más urgentes de la población.

“El federalismo en México está siendo sustituido por un centralismo que asfixia a estados y municipios. El Gobierno Federal recauda los impuestos, decide cómo se gasta el dinero y además ejecuta el presupuesto. Eso ya no es federalismo; es un centralismo criminal que está afectando directamente a las familias mexicanas”.

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Parece que, de cara a la contienda electoral de 2027, la alineación en el Senado de la República será muy distinta para septiembre. Este lunes se informó que, una vez que concluya sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo será la encargada de la Secretaría de las Mujeres.

Entre otros ajustes, se conoció además de las solicitudes de licencia de la morenista Beatriz Mojica y la pevemista Jasmin Bugarin, quienes aspiran a gobernar Guerrero y Nayarit, respectivamente.

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Considerado uno de los cuerpos de agua más importantes del estado de Puebla, el Lago de Valsequillo vivió un auge muy interesante durante los 60, los 70 y los 80. Turistas nacionales y extranjeros se trasladaban a ese lugar durante los fines de semana para disfrutar paseos en lancha y hospedarse en cabañas privadas que rentaban los lugareños.

Este lunes el gobernador poblano, Alejandro Armenta, dio a conocer el arranque del proyecto integral de rescate del lago de Valsequillo, una estrategia de gran alcance que contempla acciones ambientales, científicas, productivas y turísticas para recuperar uno de los cuerpos de agua más importantes del estado y convertirlo en un motor de desarrollo para las comunidades de la región.

Cabe destacar que este esfuerzo se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno federal, así como con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

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