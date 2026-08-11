• Ya salió el peine

Circula la versión de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría hecho a la Federación Mexicana de Futbol, que encabeza Mikel Arriola, una oferta que no puede rechazar: ayudarle a salir de la Concacaf, que agrupa a las federaciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y a incorporarse a la Conmebol, donde está el futbol de las naciones sudamericanas. Lo anterior, a cambio de apoyo para ser reelecto en el proceso que se realizará en los primeros meses del año entrante. Fue el periodista Martín del Palacio quien reveló lo anterior, dando cuenta de cómo México se ha mostrado distante de las posiciones críticas de la Concacaf y la UEFA, que han enderezado sus baterías contra Infantino por su propuesta de privatizar una parte del negocio de los mundiales. Sin duda es una versión que viene a calentar los ambientes sucesorios, pero también a dejar sobre la mesa una hipótesis de por qué Mikel Arriola está, nos comentan, tan tan entregado al mandamás de la FIFA. ¿Será?

• La justa medianía de Citlalli

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La que no quedó tan bien parada, nos dicen, a pesar de que hizo lo posible por adelantarse al quemón que venía para ella en redes, fue la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández. Y es que la política decidió publicar la imagen de una pareja que, aseguró, le estaba tomando fotos sin su consentimiento. El tema es que en el lugar donde estaban ella y sus paparazzis era un exclusivo restaurante en la CDMX. Consciente de que iba a ser criticada por conductas contrarias a los principios de la 4T, la exsecretaria de Mujeres se apresuró a justificar que “la austeridad (sí, la republicana) y la justa medianía no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o aceptar ir un domingo a un restaurante”. Nos cuentan que la decisión de Citlalli a adelantarse al tren bala que venía hacia ella respondió a que por ahí en Internet no sólo circulaba su foto en tan selecto comedor, sino ¡también la cuenta! Frente a esta situación, la morenista recomendó con ironía lo que sirven ahí donde la vieron: “Les recomiendo las pizzas: rondan en los 370 pesos”.

• Lo pillan envuelto en lujos

Y ya entrados en gastos sobre los quemones, el que de plano sí quería que se lo tragara la tierra fue el exdueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, más famoso, nos recuerdan, por las acusaciones que pesan en su contra en México por el delito de huachicol fiscal que por su representación del certamen de belleza. Nos cuentan que Rocha Cantú paseaba con su familia por las calles de Mónaco, ahí donde seguramente nadie sabría de él y donde podría presumir sin señalamientos un señor reloj valuado en varios miles de dólares. Lo que no previó fue que tuvo que coincidir con dos reporteras que persiguen el estilo, la moda y los lujos, quienes, al verlo, casi casi lo hicieron darse una vuelta, para presumir toda la opulencia que llevaba puesta, algo que —con pena y todo, según lo que se ve en la grabación— tuvo que hacer. El paseo nada humilde del empresario hizo que mucha gente aquí recordara que aunque en la fecha en que fue publicado ese video Raúl contaba con libertad concedida por un juez, la FGR ya giró una nueva orden de aprehensión en su contra. Si alguien lo ve, que le avise. Uf.

• Perseverancia tricolor

Nos comentan que el que no deja de tocar la puerta azul, aun cuando ya se la cerraron en la cara varias veces, es el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. El campechano no quita el dedo del renglón con esa idea de que PRI y PAN deben ir juntos contra Morena en las elecciones intermedias de 2027 —y hasta en las presidenciales de 2030—. Dicen que en estos días, el líder de los priistas volvió a dirigirse al blanquiazul, para señalarle que aunque no quiera hay por lo menos un escenario en el que la alianza del PRIAN es posible: la gubernatura de Nuevo León, donde el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aun cuando es de extracción priista, se registró como aspirante a la candidatura del PAN. Según la lógica de Alito, si Adrián es un perfil bien querido por panistas y priistas, ¿cuál es el impedimento para que ambos partidos lo postulen? Nos explican que incluso si la cúpula del PAN, de Jorge Romero, insiste en hacerle el feo al PRI, podría flexibilizarse con perfiles como De la Garza, a través de una candidatura común, que permite que distintas fuerzas políticas postulen a la misma persona sin necesidad de hacer una alianza, ¿será?

• Cerco a Alito

Y hablando del líder del PRI, se advierte que puede que se le empalmen varios asuntos en su apretada agenda: la tarea —nada fácil para él— de posicionar a su partido en los próximos comicios —y no perder el registro en el intento— con algunos problemas judiciales que podrían manchar su nombre —otra vez—, como la reciente detención de Luis Antonio Espinosa, contador de su familia y particularmente de su hermano, Gabriel Moreno. El caso, nos explican, tiene que ver con una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche por el posible quebranto de al menos 36 millones de pesos de la empresa de comunicación Mayavisión, fundada por el contador en cuestión y supuestamente beneficiada con unos 97 millones de pesos cuando Alito era gobernador de Campeche. Nos hacen ver que para el dirigente del PRI, el nuevo expediente sólo suma piedritas en su expediente, lleno de señalamientos que autoridades campechanas le han formulado por el manejo de recursos durante su gestión como mandatario estatal, entre 2015 y 2019. Pendientes.

• Se calienta la carrera zacatecana

Vaya cruce de acusaciones, se comenta, las que surgen en medio del proceso interno de la 4T rumbo a la sucesión en Zacatecas. Ayer, el gobernador David Monreal entrecerró los ojos para poner en duda la veracidad del accidente carretero que vivieron seis integrantes del equipo de la senadora con licencia del PT, Geovanna Bañuelos. Según Monreal aquello huele a teatro y “politiquería”, después de que la legisladora —quien, no sobra precisar, es aspirante a la candidatura de una eventual alianza Morena-PT-Verde a la gubernatura de esa entidad— exigió una investigación objetiva y apegada a la ley, ante la sospecha de que el percance pudo ser “provocado por terceros”. El actual mandatario exhibió ante estos velados señalamientos que los colaboradores de Bañuelos ni siquiera acudieron a la Fiscalía General del Estado, para registrar ahí sus conjeturas, por lo que pidió a la senadora actuar con responsabilidad. “Ni en la carretera ni en el vehículo hay indicios de nada, por eso deben ser más serios”, dijo el góber. Tsss.