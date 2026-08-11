Ya salió el peine

Circula la versión de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría hecho a la Federación Mexicana de Futbol, que encabeza Mikel Arriola, una oferta que no puede rechazar: ayudarle a salir de la Concacaf, que agrupa a las federaciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y a incorporarse a la Conmebol, donde está el futbol de las naciones sudamericanas. Lo anterior, a cambio de apoyo para ser reelecto en el proceso que se realizará en los primeros meses del año entrante. Fue el periodista Martín del Palacio quien reveló lo anterior, dando cuenta de cómo México se ha mostrado distante de las posiciones críticas de la Concacaf y la UEFA, que han enderezado sus baterías contra Infantino por su propuesta de privatizar una parte del negocio de los mundiales. Sin duda es una versión que viene a calentar los ambientes sucesorios, pero también a dejar sobre la mesa una hipótesis de por qué Mikel Arriola está, nos comentan, tan tan entregado al mandamás de la FIFA. ¿Será?