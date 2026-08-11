La justa medianía de Citlalli

La que no quedó tan bien parada, nos dicen, a pesar de que hizo lo posible por adelantarse al quemón que venía para ella en redes, fue la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández. Y es que la política decidió publicar la imagen de una pareja que, aseguró, le estaba tomando fotos sin su consentimiento. El tema es que en el lugar donde estaban ella y sus paparazzis era un exclusivo restaurante en la CDMX. Consciente de que iba a ser criticada por conductas contrarias a los principios de la 4T, la exsecretaria de Mujeres se apresuró a justificar que “la austeridad (sí, la republicana) y la justa medianía no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o aceptar ir un domingo a un restaurante”. Nos cuentan que la decisión de Citlalli a adelantarse al tren bala que venía hacia ella respondió a que por ahí en Internet no sólo circulaba su foto en tan selecto comedor, sino ¡también la cuenta! Frente a esta situación, la morenista recomendó con ironía lo que sirven ahí donde la vieron: “Les recomiendo las pizzas: rondan en los 370 pesos”.