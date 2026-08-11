Se calienta la carrera zacatecana

Vaya cruce de acusaciones, se comenta, las que surgen en medio del proceso interno de la 4T rumbo a la sucesión en Zacatecas. Ayer, el gobernador David Monreal entrecerró los ojos para poner en duda la veracidad del accidente carretero que vivieron seis integrantes del equipo de la senadora con licencia del PT, Geovanna Bañuelos. Según Monreal aquello huele a teatro y “politiquería”, después de que la legisladora —quien, no sobra precisar, es aspirante a la candidatura de una eventual alianza Morena-PT-Verde a la gubernatura de esa entidad— exigió una investigación objetiva y apegada a la ley, ante la sospecha de que el percance pudo ser “provocado por terceros”. El actual mandatario exhibió ante estos velados señalamientos que los colaboradores de Bañuelos ni siquiera acudieron a la Fiscalía General del Estado, para registrar ahí sus conjeturas, por lo que pidió a la senadora actuar con responsabilidad. “Ni en la carretera ni en el vehículo hay indicios de nada, por eso deben ser más serios”, dijo el góber. Tsss.

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