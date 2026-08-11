Perseverancia tricolor

Nos comentan que el que no deja de tocar la puerta azul, aun cuando ya se la cerraron en la cara varias veces, es el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. El campechano no quita el dedo del renglón con esa idea de que PRI y PAN deben ir juntos contra Morena en las elecciones intermedias de 2027 —y hasta en las presidenciales de 2030—. Dicen que en estos días, el líder de los priistas volvió a dirigirse al blanquiazul, para señalarle que aunque no quiera hay por lo menos un escenario en el que la alianza del PRIAN es posible: la gubernatura de Nuevo León, donde el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aun cuando es de extracción priista, se registró como aspirante a la candidatura del PAN. Según la lógica de Alito, si Adrián es un perfil bien querido por panistas y priistas, ¿cuál es el impedimento para que ambos partidos lo postulen? Nos explican que incluso si la cúpula del PAN, de Jorge Romero, insiste en hacerle el feo al PRI, podría flexibilizarse con perfiles como De la Garza, a través de una candidatura común, que permite que distintas fuerzas políticas postulen a la misma persona sin necesidad de hacer una alianza, ¿será?