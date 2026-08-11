Para la diáspora colombiana, redes son el único medio para hacer contacto

La primera emergencia para parte de la comunidad colombiana en México consistió en saber quién seguía al otro lado del teléfono. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia este lunes dejó al menos 138 muertos, decenas de personas atrapadas y daños en cerca de mil 600 construcciones, mientras las interrupciones en las comunicaciones extendieron la incertidumbre hasta nuestro país.

Durante horas, Ingrid formó parte de esa búsqueda. Colombiana residente en México, intentó comunicarse con su familia mientras, desde su país, llegaban reportes fragmentados sobre derrumbes, víctimas y fallas telefónicas. Cada intento sin respuesta prolongó una incertidumbre imposible de resolver desde la distancia. No sabía si el silencio obedecía a problemas en las redes de comunicación o a una situación más grave.

El Dato: El temblor registró 107 km de profundidad, lo que provocó que se sintiera en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Bogotá, y países como Panamá, Ecuador y Venezuela.

A más de tres mil kilómetros, su margen de acción era limitado. No podía recorrer hospitales, preguntar entre vecinos ni trasladarse hasta las zonas afectadas. La posibilidad de obtener noticias dependía del teléfono y de que alguien consiguiera establecer contacto desde Colombia. El caso de Ingrid terminó por reproducirse, con distintas circunstancias, en comunidades digitales integradas por connacionales que buscaban información de padres, hermanos, amigos o conocidos.

En grupos de Facebook, utilizados habitualmente para compartir información sobre vivir en México, apareció otra clase de rastreo: “Buenas tardes grupo, ¿alguien se ha podido comunicar con familiares de Pereira, Quindío, Antioquía Caldas Colombia? Mi pareja es colombiano y está muy preocupado”, escribió Diaz Hansoon Zoe, una hora después del sismo.

Otra usuaria recurrió a otra comunidad para tratar de obtener noticias:“Alguien que tenga familia en Guayabal Pereira. Que nos den información si hubo pérdidas fuertes. Mis familiares no me contestan y estoy muy preocupada”.

Detrás de esas preguntas existe una comunidad considerable. El Censo de Población y Vivienda 2020 contabilizó 36 mil 234 personas nacidas en Colombia que residían en México, frente a 13 mil 922 una década antes. El crecimiento superó 160 por ciento y convirtió a ese origen en el cuarto más numeroso entre la población nacida en el extranjero, sólo detrás de Estados Unidos, Guatemala y Venezuela.

Frente a esa incertidumbre aparecieron personas que ofrecieron convertirse en intermediarias. Martha Rodríguez puso sus propios medios de contacto a disposición de quienes no conseguían una respuesta: “Si alguno de los que están aquí tienen familiares en Colombia y necesitan llamarlos porque no contestan en WhatsApp. Me dejan los nombres y yo los llamo por fija línea para validar si están bien”.

La propuesta dio resultados. Rodríguez consiguió establecer comunicación con, al menos, cuatro familias cuyos parientes aguardaban noticias desde fuera de Colombia y posteriormente les confirmó que había podido localizar a sus familias.

Para quienes llevaban horas frente al teléfono, su intervención resolvió una incertidumbre que las fallas de comunicación habían prolongado desde el terremoto. La colombiana explicó que su intención era aprovechar que podía realizar llamadas para servir de enlace con quienes no conseguían respuesta mediante WhatsApp y devolver personalmente la información a cada solicitante.

Desde Cali, Ana Ruth Guerrero ofreció convertirse en enlace para quienes buscaban a familiares en esa ciudad. Puso sus redes a disposición de la comunidad y se ofreció a ayudar a localizarlos personalmente: “Si alguien necesita saber de algún familiar en Cali, mis redes están disponibles”, escribió en medio de los reportes sobre personas atrapadas bajo los escombros. Su mensaje abrió una ruta para quienes permanecían lejos de Colombia.

En lugar de limitarse a compartir información sobre el terremoto, Guerrero Cabrera ofreció utilizar sus contactos y su presencia en Cali para buscar noticias de personas con las que sus familiares no conseguían comunicarse.

A esa movilización se sumó Los Berracos Somos Más, asociación de la comunidad colombiana establecida en México. Tras los primeros reportes de fallecidos, personas atrapadas y desaparecidas, la organización convocó a sus integrantes a colaborar mediante centros de acopio, campañas humanitarias y recolección de insumos. Tras el terremoto, los equipos de emergencia colombianos buscaron personas bajo toneladas de concreto. Ingrid y otros connacionales libraron otra carrera desde México, sin acceso al sitio del desastre y con un teléfono como principal vínculo con casa. Alrededor de ellos apareció una red espontánea de personas dispuestas a llamar por otros, buscar información en barrios afectados o prestar sus cuentas para conectar a familias. Antes de los víveres, las cobijas y los centros de acopio, la primera ayuda consistió en conseguir una respuesta.

Topos mexicanos se van a mover desde La Guaira

| Por Claudia Arellano |

Integrantes de los grupos de rescate Topos Búsqueda y Rescate Urbano (USAR BREC) y Topos Azteca, quienes se encuentran actualmente en La Guaira, Venezuela, anunciaron su traslado a Colombia para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el fuerte terremoto registrado ayer.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el comandante Carlos Cienfuegos explicó que el grupo tenía previsto regresar a México este martes, pero decidió modificar sus planes luego de conocer la magnitud del sismo que afectó al pueblo colombiano: “Nos acabamos de enterar de un terremoto muy fuerte de nuestros hermanos de Colombia”.

473 topos asistieron a Venezuela para realizar tareas de rescate

Los rescatistas solicitaron el apoyo de personas en Venezuela que puedan facilitarles una o dos camionetas 4x4 con capacidad suficiente para transportar una importante cantidad de herramientas y equipo especializado.

De acuerdo con Cienfuegos, parte del equipo y herramientas podría ser trasladado de inmediato por tierra, mientras que los integrantes del grupo buscarían viajar en avión para llegar cuanto antes a Colombia.

Residentes buscan sobrevivientes entre los escombros después de que un terremoto sacudió Cali, Colombia, el lunes ı Foto: AP

“Alguien que nos pueda prestar una camioneta 4x4, camioneta grande, es una gran cantidad de herramienta. Posiblemente consigamos un boleto de avión para mañana, pero subimos la herramienta ahorita y nos vamos ahorita”, dijo.

Además del vehículo, los Topos solicitaron apoyo con combustible para realizar el traslado hacia Colombia y poder movilizar el equipo necesario para realizar las labores de emergencia.

El comandante agradeció de antemano a los venezolanos que pudieran contribuir con los recursos necesarios para facilitar su llegada al país sudamericano: “Si algún hermano venezolano que tenga los recursos necesarios pueda apoyarnos con un vehículo, dos vehículos, para poder llegar a Colombia y que nos apoyen con el combustible, se los agradeceremos con el corazón”.

Los integrantes de Topos USAR BREC y Topos Azteca cerraron su mensaje reiterando su disposición para acudir en auxilio de las personas afectadas por el desastre: “Arriba Venezuela, arriba Colombia”, concluyeron los rescatistas mexicanos.