Lo pillan envuelto en lujos

Y ya entrados en gastos sobre los quemones, el que de plano sí quería que se lo tragara la tierra fue el exdueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, más famoso, nos recuerdan, por las acusaciones que pesan en su contra en México por el delito de huachicol fiscal que por su representación del certamen de belleza. Nos cuentan que Rocha Cantú paseaba con su familia por las calles de Mónaco, ahí donde seguramente nadie sabría de él y donde podría presumir sin señalamientos un señor reloj valuado en varios miles de dólares. Lo que no previó fue que tuvo que coincidir con dos reporteras que persiguen el estilo, la moda y los lujos, quienes, al verlo, casi casi lo hicieron darse una vuelta, para presumir toda la opulencia que llevaba puesta, algo que —con pena y todo, según lo que se ve en la grabación— tuvo que hacer. El paseo nada humilde del empresario hizo que mucha gente aquí recordara que aunque en la fecha en que fue publicado ese video Raúl contaba con libertad concedida por un juez, la FGR ya giró una nueva orden de aprehensión en su contra. Si alguien lo ve, que le avise. Uf.

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