Felipe Calderón acusa persecución política contra Maru Campos y advierte sobre un ‘Estado autoritario’ en México

Felipe Calderón, expresidente de México participó en el evento "Todos con Maru" en Chihuahua

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante la concentración “Todos con Maru”, organizada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del estado, donde afirmó que la mandataria enfrenta una injusticia y denunció un supuesto uso político de las instituciones.

Ante cientos de simpatizantes reunidos en Expo Chihuahua, Calderón sostuvo que decidió participar en el encuentro porque considera que Campos atraviesa una situación similar a la que él asegura haber vivido durante los últimos años.

“Cuando se usa el poder para perseguir adversarios, todos los ciudadanos estamos amenazados y todos debemos decir basta ya al poder autoritario”, declaró el exmandatario.

Calderón respalda a Maru Campos

Durante su discurso, Calderón aseguró que la gobernadora chihuahuense no está sola y recordó que él también ha enfrentado acusaciones y señalamientos que considera motivados por razones políticas.

Asimismo, envió un mensaje directo a Maru Campos, a quien calificó como una persona que está siendo perseguida por defender lo que considera justo.

El expresidente panista aprovechó el acto para advertir sobre lo que calificó como una transformación preocupante del sistema político mexicano.

Según Calderón, en el país se está construyendo un modelo autoritario que, dijo, sólo podrá ser frenado mediante la organización ciudadana.

“Me preocupa que en México se está construyendo hoy un Estado autoritario, un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos”, señaló.

Además, afirmó que observa un deterioro de las instituciones democráticas que fueron construidas durante las últimas décadas y llamó a la ciudadanía a participar activamente en la defensa de la democracia.

Durante su intervención, el exmandatario también convocó a ciudadanos de distintas corrientes políticas a sumarse a un movimiento que, en su opinión, permita contener tendencias autoritarias.

“Ha llegado la hora de que todos pongamos una parte para construir una fuerza ciudadana que pueda poner freno a esa intentona autoritaria”, expresó.

Calderón añadió que México atraviesa un momento que exige unidad y valor, al considerar que existen riesgos para las libertades democráticas y para el equilibrio de poderes.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL