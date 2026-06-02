‘Tiene más de 10 años persiguiéndome’: Maru responde a Corral tras desistimiento

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió al senador Javier Corral Jurado después de que el ex mandatario estatal informó el retiro de una impugnación relacionada con una investigación contra ella.

Campos sostuvo que Corral ha mantenido una persecución en su contra durante más de una década. “Hasta que alguien le dijo algo, ¿no? Siempre tan, según él, tan valiente, tan entrón, tan justo, absoluto, honesto. Él sabe que tiene más de diez años persiguiendo a una servidora”, declaró este martes en Chihuahua.

La gobernadora añadió una frase dirigida al senador con quien mantiene una confrontación pública desde hace años. “Espero que se le esté acabando el 20”, afirmó.

Javier Corral presentó impugnación para reabrir caso contra Maru Campos por presunto abuso de autoridad. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Campos también reviró a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones del próximo año. “Está muy lejano eso, claro que no, y los mexicanos no lo permitiríamos. Injerencia más bien del crimen organizado, es de donde tenemos que cuidarnos”, dijo Campos.

Para la mandataria chihuahuense, la principal amenaza no proviene de gobiernos extranjeros, sino de los grupos criminales que operan en el país. Su postura abrió otro frente dentro del debate nacional sobre seguridad, soberanía y participación de autoridades externas en asuntos internos.

Sin ampliar detalles sobre el recurso retirado por Corral, Campos sostuvo su crítica contra el senador y colocó el desistimiento como parte de una confrontación que, según ella, no comenzó con el expediente más reciente.

Javier Corral, senador de Morena. ı Foto: Senado de la República

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MSL