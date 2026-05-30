Vicente Fox respalda a Maru Campos y afirma que enfrenta una injusticia

El expresidente Vicente Fox Quesada expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante la concentración “Todos con Maru”, organizada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del estado, donde aseguró que la mandataria enfrenta una injusticia y acusó a Morena de atentar contra los principios democráticos del país.

Ante simpatizantes reunidos en Expo Chihuahua, Fox defendió a la gobernadora chihuahuense y sostuvo que las acusaciones y señalamientos en su contra no prosperarán.

“Esta marranada no progresará”, declaró el exmandatario al referirse al caso que involucra a Campos.

Durante su intervención, el panista calificó a la gobernadora como una mujer valiente y aseguró que se encuentra a la altura de los liderazgos históricos que impulsaron la alternancia política en Chihuahua.

Fox cierra filas con Maru Campos

El expresidente afirmó que el caso de la gobernadora no sólo representa una situación particular, sino que forma parte de un problema más amplio relacionado con el respeto a las instituciones y al federalismo.

“Hoy tenemos un doble problema. La injusticia del caso de Maru y el desprecio a la Constitución y la destrucción del pacto federal por Morena”, señaló.

Fox sostuvo que la mandataria estatal cuenta con el respaldo de militantes y simpatizantes del PAN, al tiempo que destacó los avances económicos y sociales que, a su juicio, ha registrado Chihuahua durante las últimas décadas.

A lo largo de su discurso, el expresidente lanzó críticas contra Morena y el gobierno federal, al asegurar que principios como la democracia, la libertad, el respeto a la ley y los derechos humanos son vulnerados de manera constante.

“Democracia, libertad, derechos humanos, respeto a la ley, economía de mercado, equidad e igualdad, principios diariamente violados por Morena y el actual gobierno”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre lo que considera una concentración excesiva de poder y llamó a fortalecer los contrapesos institucionales en el país.

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MSL