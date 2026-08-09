La Iglesia pide reconocer a los pueblos originarios

Desde la Fe, medio católico perteneciente a la Arquidiócesis de México, llamó a reconocer a los pueblos indígenas como parte activa del país y advirtió que el acceso a servicios y oportunidades no puede condicionarse al abandono de sus formas de vida.

En su editorial por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la publicación señaló a la violencia, pobreza y discriminación entre los principales obstáculos que enfrentan estas comunidades.

El texto cuestiona la idea de que la incorporación de atención pública deba acompañarse de cambios culturales. “Se cae muchas veces en el error de creer que, para llevarles las atenciones y servicios necesarios, es necesario modificar sus tradiciones y formas de vida”, sostuvo la publicación, que incluyó entre esas prácticas la sustitución de vestimenta, vivienda, idioma e incluso medicinas.

A esa forma de asimilación, el editorial suma otro riesgo. La sociedad, expuso, puede celebrar gastronomía, danzas, artesanías o atuendos indígenas mientras mantiene distancia frente a quienes conservan esas expresiones en su vida cotidiana. “Existe también otra forma, quizá menos evidente, de reducir a los pueblos originarios: admirar sus expresiones culturales mientras las mantenemos a distancia”, señaló.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas durante la Décimo Séptima Mega Calenda ı Foto: David Patricio

La publicación sostuvo que una cultura no puede preservarse únicamente mediante exposiciones, fiestas o espectáculos, pues su permanencia depende de que continúe dentro de las comunidades que la reciben y transmiten. México, agregó, nunca ha respondido a un único modelo de población y su diversidad lingüística y cultural forma parte de la realidad actual del país.

Otra parte del pronunciamiento reconoce tareas pendientes para la propia Iglesia. Desde la Fe destacó proyectos de traducción de la Sagrada Escritura del latín a lenguas indígenas, además de adaptaciones de la liturgia que incorporan tradiciones locales en distintas regiones.

Para sustentar esa postura, el órgano de comunicación católico recordó que los primeros misioneros que llegaron al territorio mexicano hace cinco siglos aprendieron idiomas indígenas para realizar su labor evangelizadora. La publicación consideró que traducir los textos religiosos representa una forma de acercamiento entre la fe y cada comunidad.

Sin limitar su mensaje a la preservación cultural, el editorial planteó que los integrantes de estas poblaciones forman parte del México contemporáneo. “Sus integrantes estudian, trabajan, crean, emprenden, forman familias, participan en sus comunidades y enfrentan, como todos, los desafíos de un mundo que cambia rápidamente”, afirmó.

Como parte de su llamado, Desde la Fe sostuvo que la igualdad de derechos no implica uniformidad cultural. Las comunidades, expuso, requieren oportunidades, respeto y condiciones que les permitan aportar al desarrollo desde sus propios conocimientos, formas de organización y tradiciones, en combinación con educación, técnica y humanidades.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas durante la Décimo Séptima Mega Calenda ı Foto: David Patricio

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT