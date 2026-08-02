Arquidiócesis de México advierte que regulación de medios no debe abrir paso a la censura

La regulación federal sobre contenidos informativos no debe abrir espacio a controles previos ni facultar a autoridades administrativas para calificar opiniones, advirtió Desde la Fe, medio católico de la Arquidiócesis de México. El editorial, publicado el 1 de agosto, colocó la libertad de expresión, el derecho de réplica y la responsabilidad ética en el centro del debate.

El pronunciamiento surgió después del anuncio del Gobierno federal sobre criterios relacionados con la veracidad, la distinción entre hechos y opiniones, además de garantías para las audiencias de radio y televisión. La publicación señaló que la consulta pública provocó inquietud entre especialistas y medios de comunicación por el riesgo de restricciones sobre contenidos.

Ante ese escenario, el órgano informativo fijó como principio que “No puede existir censura previa al ejercicio de la libertad de expresión”. También rechazó que una dependencia administrativa determine la legitimidad, aceptabilidad o certeza de las posturas difundidas en espacios periodísticos.

La propuesta incluyó nueve criterios para conciliar el ejercicio de ese derecho con la protección de las personas. Entre ellos figuran la dignidad humana, la pluralidad de puntos de vista, el derecho de réplica, la autorregulación de los medios y la responsabilidad cuando un mensaje afecte a las garantías ajenas.

Iglesia católica ı Foto: Canva

Medios, plataformas digitales, autoridades y ciudadanía comparten, según el texto, un deber frente a la manipulación, los intereses económicos, la polarización y el uso de algoritmos para condicionar conciencias. Desde la Fe pidió códigos éticos sólidos, además de reglas que coloquen el desarrollo tecnológico al servicio de la población.

Para sustentar su posición, la publicación retomó la Doctrina Social de la Iglesia y un mensaje reciente de los obispos mexicanos por el centenario de la Guerra Cristera. Ese documento alertó sobre derechos reconocidos sólo de manera formal, junto con nuevas amenazas contra la dignidad dentro de los entornos digitales.

Como parte del planteamiento, el editorial defendió el juicio individual, la búsqueda de información y el diálogo respetuoso aun frente a diferencias profundas. A la vez, sostuvo que la libertad pierde sentido cuando los mensajes degradan, manipulan o convierten a las personas en instrumentos de intereses ideológicos, económicos o tecnológicos.

El medio reclamó un compromiso común que preserve el pluralismo sin renunciar a la verdad ni al bien colectivo. El texto cerró con la frase bíblica “la verdad los hará libres”.

Periodistas en imagen de archivo ı Foto: larazondemexico

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LMCT