Enciende consulta sobre derechos de las audiencias

Esta semana inició la consulta sobre los lineamientos que se busca establecer para radio y televisión, con el fin de garantizar los derechos de las audiencias; al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum sugirió evaluar que también se apliquen a la prensa escrita y medios en plataformas digitales.

La mandataria federal recordó que hace un año se aprobó la nueva Ley de Telecomunicación y Radiodifusión, a partir de la cual se creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y se abrió paso a los derechos de las audiencias.

El Dato: La consejera jurídica precisó que las defensorías contarán con un plazo de 20 días para resolver las quejas.

Para ello, la comisión publicó desde la semana pasada una serie de lineamientos que ya están abiertos a consulta pública de las empresas dedicadas a la telecomunicación, pero también a la ciudadanía para que esté enterada del proceso.

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, recordó que en 2013 se introdujeron en la Constitución los derechos de la audiencia y para el año siguiente se fijaron los mismos en una ley.

Recordó que fue hasta la llegada de la Presidenta cuando se emitió una legislación para recuperar y fortalecer los derechos de las audiencias y partidos de oposición presentaron una contrapropuesta.

Con el proceso actual, se determinó establecer 20 días de consulta pública, a partir del 27 de julio y hasta el 21 de agosto en el portal de la comisión.

BASES DEL ANÁLISIS ı Foto: Especial

Alcalde Luján explicó que estos lineamientos definirán con precisión diversos conceptos que ya se establecen en la ley y son aplicables para radio y televisión y que serán obligatorios para concesionarios públicos y privados.

En los mismos se definen derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios, a los cuales se les obliga a contar con un código de ética, un defensor de derechos de las audiencias y tener espacio para la recepción de quejas. Entre los derechos contemplados se encuentra difundir información veraz; que se distinga información y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas para no engañar a la audiencia.

También se busca diferenciar entre publicidad y contenido, por medio de menciones directas. Asimismo, garantizar el derecho de réplica y que las personas con alguna discapacidad puedan recibir la información, por medio de disponibilidad de la información en otras vías para comunicar, por ejemplo, el lenguaje de señas.

Ahondó en que, cuando se presente una queja por parte de la audiencia contra un medio, el defensor deberá atender el asunto, evaluar y emitir una recomendación que, en caso de no ser acatada, este acudirá ante la CRT, quien podría aplicar una multa como última consecuencia.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que también habrá de valorarse si se aplicarán estas normas a la prensa escrita y los medios digitales.

“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, dijo.

También puntualizó que los lineamientos no tienen relación con la censura, sino que el objetivo es la autorregulación respetando la pluralidad, ya que el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México.

“No es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”, agregó.

DAN ESPALDARAZO. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que los lineamientos que prepara el Gobierno federal en materia de medios de comunicación representen un intento de censura y aseguró que su propósito es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, afirmó que comparte la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la regulación secundaria no busca limitar la libertad de expresión, sino armonizar el marco jurídico para proteger el derecho ciudadano a la información.

“Nunca he estado de acuerdo en que se sancione a los medios de comunicación”, sostuvo, al ser cuestionado sobre los lineamientos que se prevén emitir para establecer criterios dirigidos a garantizar que la información difundida sea veraz.

El legislador señaló que será necesario conocer el contenido definitivo de los lineamientos antes de emitir una valoración, aunque insistió en que no observa una intención de restringir el trabajo periodístico.

“Yo no veo ningún acto de censura”, afirmó, al tiempo que recordó que el derecho a la información y la libertad de expresión se encuentran protegidos por la Constitución.

CIRT ve riesgo, pero va con el debate nacional

| Por Claudia Arellano |

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldó el proceso de consulta pública abierto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para definir los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias; sin embargo, advirtió que el proyecto contiene disposiciones ambiguas que, de mantenerse, podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y la democracia.

Tras analizar el documento puesto a consulta y la presentación realizada este martes por la consejera jurídica de la Presidencia, la CIRT afirmó que comparte el objetivo de fortalecer la protección de las audiencias y adelantó que presentará observaciones técnicas durante el periodo de consulta.

“La CIRT hará un ejercicio de consenso con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada y presentarla en la consulta pública”, señaló el organismo.

🔴 La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (@cirtmx) consideró que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias son “ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno”.



Tras la presentación de Luisa María Alcalde, la CIRT respaldó… pic.twitter.com/encNghGqac — Azucena Uresti (@azucenau) July 28, 2026

La Cámara precisó que no considera que la intención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sea censurar los contenidos informativos, aunque insistió en que existen aspectos del proyecto que deben corregirse para evitar interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.

El Dato: POR PRIMERA vez en el país, la CRT podría intervenir y aplicar sanciones económicas a los medios que no respeten las recomendaciones de sus defensores de las audiencias.

Entre las principales preocupaciones expuestas por la industria destaca que los lineamientos permitirían al gobierno determinar qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, lo que, a su juicio, debilitaría los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación y restaría autonomía a la figura del defensor de las audiencias.

“La posición de la CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y definir con pulcritud”, indicó.

Asimismo, la CIRT cuestionó el régimen de sanciones previsto en el proyecto, al señalar que contempla multas de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de concesionarios y programadores por presuntas faltas relacionadas con contenidos informativos.

A consideración del organismo, dichas sanciones exceden lo previsto en la legislación vigente, que únicamente establece multas por no designar un defensor de las audiencias o por incumplir con la obligación de contar con un código de ética.

Otro de los puntos que genera inquietud es la creación de un recurso de inconformidad mediante el cual la autoridad podría revisar las determinaciones emitidas por los defensores de las audiencias.

De acuerdo con la Cámara, ese mecanismo podría traducirse en que el gobierno termine decidiendo qué contenidos, incluso de carácter informativo, pueden o no difundirse.

La organización también pidió que los lineamientos establezcan expresamente que no serán admitidas quejas anónimas, al advertir que esa posibilidad podría utilizarse para promover denuncias falsas o campañas de presión contra periodistas y comunicadores.

Pese a sus observaciones, la CIRT calificó como positiva la decisión de la CRT de abrir una consulta pública, al considerar que permitirá corregir posibles excesos y construir una regulación que fortalezca los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión.

El periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el 21 de agosto, plazo durante el cual concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos podrán presentar comentarios y propuestas sobre el proyecto de lineamientos antes de su aprobación definitiva.

Jueces alertan invasión de garantías constitucionales

| Por Tania Gómez |

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que la propuesta del Ejecutivo federal para emitir nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que abre la puerta a mecanismos de censura e invade garantías constitucionales.

El pronunciamiento se dio luego de que, este martes, se anunciara la apertura de una consulta pública sobre nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias para radio y televisión.

26 días naturales permanecerá abierta la consulta pública

En un posicionamiento, la JUFED sostuvo que “las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación bajo el argumento de normar a las audiencias, incurren en una delicada extralimitación que vulnera, de manera directa, el artículo 6 de la Constitución”, el cual garantiza la libertad de expresión y la libre difusión de las ideas.

La organización afirmó que cualquier intento por incidir en los contenidos de radio y televisión “abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”.

Asimismo, señaló que intentar limitar las libertades de los medios “fractura el principio democrático, puesto que no hay sociedad libre sin prensa y medios de comunicación independientes”.

Aunque la JUFED reconoció que la protección de los derechos de las audiencias busca combatir la desinformación y garantizar contenidos de calidad, sostuvo que “el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”.

Defensores avalan la discusión sobre protección del público en los medios

| Por Claudia Arellano |

La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para definir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias generó reacciones entre activistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Para la periodista, activista y catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Elsa Ángeles, la discusión forma parte de una lucha de décadas impulsada por periodistas y defensores de derechos humanos.

“El derecho de las audiencias se ha discutido desde hace muchísimo tiempo. Siempre se ha buscado equilibrar dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho de las personas a recibir información veraz”, explicó.

LECTURAS DIVERSAS ı Foto: Especial

En entrevista, recordó que desde hace años diversos colectivos impulsan tres figuras esenciales: la existencia obligatoria de un defensor de las audiencias, códigos de ética para todos los medios de comunicación y un derecho de réplica efectivo que garantice a la ciudadanía responder en las mismas condiciones en las que fue difundida una información que consideren inexacta o agraviante.

Para la periodista, lo más importante es transparentar la relación económica y política entre medios de comunicación y gobiernos: “No habrá futuro para los medios si no rompemos esa relación perversa entre poder político, publicidad oficial e información”.

Consideró que el verdadero desafío está en Internet, donde las redes sociales permitieron el surgimiento de cientos de espacios informativos que operan sin códigos de ética, sin mecanismos de rectificación y sin responsabilidades editoriales.

El Dato: Los lineamientos establecen que “en ningún caso podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión” o la editorial.

“La batalla no va por el lado de la censura; el gran problema son las plataformas digitales y las nuevas reglas del juego. Si un medio no tiene código de ética, no garantiza el derecho de réplica y no cuenta con alguien que medie entre la audiencia y el propio medio, debería replantearse bajo qué reglas puede operar”, advirtió.

Amador Cárdenas, defensor de las audiencias y exintegrante del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), coincidió en que la discusión debe aprovecharse para establecer reglas claras. Comentó que la consulta representa una obligación para especialistas, concesionarios y ciudadanos, pues durante años hicieron falta directrices precisas sobre los derechos de las audiencias.

20 días durará la consulta realizada por la CRT

Entre lo que destacó de la propuesta figuran la obligación de transmitir información veraz y contextualizada; diferenciar claramente entre noticias y opiniones mediante avisos visibles; hacer obligatorio que los medios cuenten con un código de ética público; garantizar el derecho de réplica y establecer medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.

“Son reglas que debieron existir desde hace muchos años y que pueden fortalecer la relación entre los medios y sus audiencias”, precisó.

Para Carlos Puelma, especialista en marketing digital y estrategias SEO, uno de los puntos más relevantes de los lineamientos es obligar a que los contenidos informativos, de análisis y de opinión sean claramente diferenciados.

“Informar consiste en presentar hechos verificables; analizar implica interpretarlos con base en evidencia; opinar supone emitir un juicio personal. Cuando esas categorías se mezclan, las audiencias pueden confundir interpretaciones con hechos”, explicó.

Aseguró que esa práctica editorial existe en numerosos países y forma parte de estándares internacionales de calidad periodística. No obstante, reconoció que las críticas hacia la llamada “Ley Censura” responden al temor de que cualquier regulación sobre contenidos pueda abrir espacios de intervención estatal.

El periodista Alberto Martínez Romero recordó la advertencia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, sobre el riesgo de que la regulación rebase el ámbito de protección de las audiencias e invada la libertad editorial de los medios.

Sostuvo que cualquier intento de intervenir en los contenidos difundidos por radio y televisión podría vulnerar el artículo 6.° constitucional, al abrir la puerta a mecanismos indirectos de censura y afectar la independencia de la prensa.

Para unos, el debate representa la oportunidad de consolidar derechos reclamados; para otros, será una prueba para demostrar que la regulación puede coexistir con una prensa libre, independiente y crítica. El resultado, dicen los consultados, definirá el equilibrio entre dos principios esenciales de la democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión.

Temen se vuelva mecanismo de censura

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben convertirse en un mecanismo de censura ni limitar la libertad de expresión, luego de que el Gobierno federal presentara este martes el proyecto durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, afirmó.

La legisladora panista recordó que los lineamientos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025, así como de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica avalada en noviembre de 2024.

5 derechos básicos deben de garantizar a las audiencias

En conferencia, subrayó que el proceso aún se encuentra en etapa de consulta pública y llamó a la participación de todos los sectores involucrados. Indicó que del 27 de julio al 21 de agosto permanecerá abierto el periodo para que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil presenten opiniones y propuestas que contribuyan a fortalecer el documento.

En ese contexto, sostuvo que la protección de los derechos de las audiencias debe garantizarse sin afectar las libertades fundamentales, por lo que insistió en que los lineamientos no deben convertirse en un instrumento de censura ni restringir la libertad de expresión bajo el argumento de proteger el derecho a la información.

Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que los nuevos lineamientos representan un nuevo intento del Gobierno de Morena por controlar los contenidos de los medios de comunicación.

En un pronunciamiento, afirmó que, bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias, la administración federal pretende intervenir en la manera en que se presentan las noticias y determinar qué información puede ser considerada falsa o descontextualizada: “En su afán autoritario, Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada ‘falsa’ o ‘descontextualizada’”.

Sostuvo que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para ejercer presión sobre los medios de comunicación e incluso derivar en la suspensión precautoria de transmisiones por presuntas violaciones a los derechos de las audiencias.

“Morena trae el autoritarismo en el ADN. Les incomoda la crítica, les estorban los medios independientes y quieren controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial”, expresó el legislador.

Dijo que el marco legal abre la posibilidad de revisar decisiones editoriales, modificar contenidos, monitorear medios y aplicar sanciones a quienes no coincidan con la postura del gobierno, y que el PRI, ha denunciado lo que considera un intento de consolidar un régimen autoritario y advirtió que la denominada “Ley Censura” podría derivar en la suspensión de transmisiones.