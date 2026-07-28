Gobierno abre consulta sobre derechos de audiencias; CSP pide evaluar aplicación a prensa y medios digitales

Esta semana inició la consulta sobre los lineamientos que se busca establecer para la radio y la televisión a fin de garantizar los derechos de las audiencias, respecto de lo cual la Presidenta Claudia Sheinbaum sugirió evaluar que también se apliquen para la prensa escrita y los medios en plataformas digitales.

Al inicio de su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que hace un año se aprobó la nueva Ley de Telecomunicación y Radiodifusión, a partir de la cual se creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero sobre todo se abrió paso a los derechos de las audiencias.

Para ello, la Comisión publicó desde la semana pasada una serie de lineamientos que, a partir de este lunes están abiertos a consulta pública de las empresas dedicadas a la telecomunicación, pero también a la ciudadanía para que esté enterada del proceso.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, recordó que en 2013 se introdujeron a la Constitución los derechos de la audiencia y para el año siguiente se fijaron los mismos en una Ley.

Recordó que fue hasta la llegada de la Presidenta cuando se emitió una legislación para recuperar y fortalecer los derechos de las audiencias, a lo cual partidos de oposición presentaron una contrapropuesta.

Con el proceso actual se determinó establecer 20 días de consulta pública, a partir del 27 de julio y hasta el 21 de agosto en el portal de la Comisión.

Explicó que estos lineamientos definirán con precisión diversos conceptos que ya se establecen en la ley y son aplicables para radio y televisión y que serán obligatorios para concesionarios públicos y privados.

En los mismos se definen derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios, a los cuales se les obliga contar con un código de ética, un defensor de derechos de las audiencias y tener espacio para la recepción de quejas.

Entre los derechos contemplados se encuentra el difundir información veraz; que se distinga información y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas para no engañar a la audiencia.

También se busca diferenciar entre publicidad y contenido, por medio de menciones directas. Asimismo, garantizar el derecho de réplica y que las personas con alguna discapacidad puedan recibir la información, por medio de disponibilidad de la información en otras vías para comunicar, por ejemplo, el lenguaje de señas.

Ahondó en que cuando se presente una queja por parte de la audiencia contra un medio, el defensor deberá de atender el asunto, evaluar y emitir una recomendación, que en caso de que no sea acatada, éste acudirá ante la Comisión donde la última consecuencia podrá ser la aplicación de una multa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que también habrá de valorarse si se aplicará estas normas a la prensa escrita y los medios digitales.

“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría todo caso que revisarse si es necesario o no o las plataformas que también no están en este en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad”, dijo.

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FGR