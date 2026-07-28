Monreal plantea regular IA de manera urgente tras irregularidades en examen de admisión de UNAM

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró que las anomalías detectadas en el primer examen de admisión totalmente en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) evidencian la necesidad de comenzar a regular urgentemente el uso de la inteligencia artificial (IA), al advertir que esta tecnología plantea nuevos retos para el sistema educativo.

Lamentó que la “UNAM: del acordeón al ChatGPT”, evidenciara el problema.

El legislador señaló que la decisión de la máxima casa de estudios de suspender temporalmente el proceso de inscripción para investigar los resultados fue acertada y representa una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que la IA está teniendo en la formación académica de las nuevas generaciones.

TE RECOMENDAMOS: Alista denuncias penales Alerta Buen Gobierno por documentos falsos usados para extorsionar

Monreal explicó que la UNAM detectó resultados atípicos en el examen de ingreso, debido a que una proporción inusualmente alta de aspirantes obtuvo calificaciones de entre ocho y diez, situación que, a su juicio, refleja una práctica cada vez más extendida entre estudiantes: el acompañamiento de herramientas de inteligencia artificial durante sus actividades escolares.

El diputado sostuvo que el fenómeno no necesariamente responde a una filtración masiva del examen, aunque recordó que en redes sociales se ofrecieron servicios para realizar la prueba con asistencia remota a cambio de un pago. Consideró que el problema de fondo radica en el uso de la IA para sustituir procesos de razonamiento y aprendizaje.

“Pasar del acordeón de papel al acordeón digital no es precisamente una muestra de avance educativo”, afirmó Monreal, al insistir en que el uso de inteligencia artificial para resolver un examen de admisión constituye una falta a la honestidad académica.

La @UNAM_MX detectó resultados inusuales en el primer examen de admisión totalmente en línea. Transitar del acordeón de papel al acordeón digital no es un avance educativo, pero sí el momento para empezar a regular el uso de la IA. #Columna, vía @Milenio. https://t.co/X7KJeBRC52 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 28, 2026

El legislador advirtió que delegar funciones propias del pensamiento humano a la tecnología implica riesgos éticos y sociales, pues, dijo, se corre el peligro de sustituir la capacidad de razonar y decidir libremente por algoritmos. En ese contexto, citó al historiador Yuval Noah Harari, quien ha advertido sobre el potencial de la inteligencia artificial para manipular el comportamiento humano.

Monreal también señaló que el uso indebido de estas herramientas puede fomentar una cultura orientada a obtener resultados con el menor esfuerzo posible, aunque reconoció que la inteligencia artificial también ofrece beneficios cuando se utiliza para fortalecer conocimientos, desarrollar habilidades y complementar el aprendizaje.

Te puede interesar:





- Crece presión sobre examen de la UNAM; ésta ofrece estar con los que estudiaron

- Sheinbaum llama a proteger niñez ante redes sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR