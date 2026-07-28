IMSS fortalece detección oportuna de hepatitis para prevenir cirrosis y cáncer de hígado

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzó sus acciones de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las hepatitis virales, con el objetivo de reducir el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado, enfermedades asociadas principalmente a los virus de hepatitis B y C.

El Instituto informó que pone a disposición de la población pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales para detectar hepatitis B y C, cuyos resultados se obtienen en un lapso de 10 a 15 minutos mediante una muestra de sangre obtenida por punción en un dedo. En caso de un resultado reactivo, se realizan estudios confirmatorios para determinar si existe una infección activa.

El IMSS advirtió que la hepatitis C es conocida como una “enfermedad silenciosa”, ya que alrededor del 80 por ciento de las personas infectadas no presenta síntomas tras el contagio y las manifestaciones pueden aparecer hasta dos o tres décadas después. Cuando se presentan, los principales síntomas incluyen fatiga intensa, fiebre, pérdida del apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina oscura, heces claras e ictericia.

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La institución explicó que la hepatitis es una inflamación del hígado causada por infecciones virales, consumo excesivo de alcohol, algunos medicamentos, sustancias químicas o alteraciones del sistema inmunológico. De los cinco virus identificados —A, B, C, D y E—, las hepatitis B y C representan el mayor riesgo de evolucionar hacia enfermedades hepáticas crónicas.

En materia de tratamiento, el Seguro Social destacó que cuenta con antivirales de acción directa que permiten curar la hepatitis C en pocos meses y controlar la hepatitis B, por lo que insistió en la importancia de detectar la enfermedad antes de que provoque daños irreversibles en el hígado.

Como parte de las medidas preventivas, el Instituto promueve la vacunación contra las hepatitis A y B, además del lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable y alimentos preparados con higiene. También recomienda utilizar preservativo durante las relaciones sexuales, evitar compartir agujas, jeringas, rastrillos o cepillos dentales, verificar que tatuajes y perforaciones se realicen con material estéril y realizarse pruebas de detección cuando existan factores de riesgo o durante el embarazo.

El IMSS informó que durante 2025 otorgó más de 200 mil consultas relacionadas con hepatitis y cirrosis, de las cuales aproximadamente 25 por ciento correspondieron a hepatitis y 75 por ciento a cirrosis, cifras que, señaló, reflejan la necesidad de mantener acciones permanentes de prevención y diagnóstico temprano.

Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis 2026, cuyo lema es “¡Hepatitis: Acabemos con ella!”, el Instituto reiteró su compromiso de ampliar el acceso al diagnóstico, tratamiento y prevención, en concordancia con la meta internacional de eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública para el año 2030.

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FGR