Sheinbaum llama a proteger niñez ante redes sociales

Al advertir los múltiples daños al desarrollo cognitivo que ocasiona del uso excesivo de pantallas y redes sociales en la infancia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la sociedad para que se procure el crecimiento saludable y pleno de la niñez.

Desde la semana pasada, se abrió un segmento, en la conferencia presidencial, para hablar sobre las consecuencias de la exposición recurrente a dispositivos electrónicos en edades tempranas, ya que la mandataria federal consideró que la situación ya genera una preocupación social, pero también gubernamental.

El Dato: Datos del INEGI registran que en México, 8 de cada 10 menores en edad escolar usan internet y teléfonos celulares, que es una tasa de 85.4% en años recientes.

“(Los estudios) hablan de los impactos cerebrales por el uso excesivo de las redes sociales, de las plataformas, de los celulares, y por eso la preocupación y la ocupación del Gobierno y de la sociedad. Por eso estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información. Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia”, detalló.

Al respecto, la mandataria expuso que se deberá trazar una ruta para proteger a las infancias y adolescencias de los riesgos antes expuestos, que implican efectos en su desarrollo cognitivo, ya que, ante la magnitud del problema, se convierte en un tema de salud pública, pues los efectos individuales multiplicados se traducen en lo social, lo que compromete el futuro del país a corto plazo.

“Y que, entre todas y todos, tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular… pues puede tener implicaciones para el resto de su vida; y si son todos los niños y todos los adolescentes, son implicaciones, en general, para el desarrollo del país”, sostuvo.

La Jefa del Ejecutivo federal destacó que, de acuerdo con la encuesta de De las Heras Demotecnia, el 71 por ciento de las madres y padres de familia considera necesario que el Gobierno regule el uso de celulares en las escuelas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, advirtió que se han generado pautas de dependencia tecnológica entre gran parte de la población, pero, hoy por hoy, preocupa lo observado entre niños y jóvenes, cuyo desarrollo cerebral se ve intervenido por estas dinámicas.

“Cuando las niñas, los niños y los adolescentes… con ellos la reflexión todavía es más profunda, adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se construyen mientras se está formando el cerebro, y esto será determinante para toda su vida”, advirtió.

Remarcó que, de por sí, las dinámicas en las redes sociales ya generaban mayor sensibilidad en los adolescentes, que de pronto se volvieron más reactivos, en una constante búsqueda de la aprobación en su círculo social.

Además, resaltó que la población debe tomar conciencia sobre cómo operan las plataformas digitales y comentó que otros países, como Francia, ya han comenzado con una regulación a las redes sociales para garantizar un mejor desarrollo de la juventud.

“Antes de preguntarnos ¿qué hacer frente a las pantallas?, conviene entender qué ocurre detrás de ellas y, sobre todo, qué ocurre dentro de nosotros mientras esa luz nos alumbra la cara y a veces nos deja el pensamiento a oscuras. Debemos tener claro que los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados, y hay intereses que subastan en tiempo real nuestra atención, por eso prosperan las polémicas infladas, se premia el debate que divide y crece la intolerancia. Ese ensimismamiento, donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien a quien vencer, a quien derrotar”, expresó.

Exponen tecnoadicción en las infancias por apps

| Por Yulia Bonilla |

EL USO constante de plataformas y redes sociales en la etapa de la niñez y la adolescencia conlleva altos impactos al desarrollo cognitivo de las generaciones en crecimiento, para quienes se estima que, de seguir con estas dinámicas, habrán perdido hasta 20 años de su vida detrás de las pantallas y del “scrolleo infinito”.

Las consecuencias fueron advertidas por especialistas durante la conferencia presidencial, en el marco del inicio de un debate nacional para consensuar con la población una regulación de estas plataformas a fin de reducir el consumo de redes entre las etapas de infancia y adolescencia y evitar un daño que no sólo será individual sino social, en un futuro.

7 horas diarias es el tiempo de conexión de los adolescentes

Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones, explicó que el uso de las redes sociales detona la liberación de la dopamina cerebral, que se activa regularmente cuando se hace ejercicio y produce bienestar, efecto que pide repetir la actividad.

La especialista señaló que el impacto fisiológico va más allá, puesto que también se ve afectada las capacidades de atención, concentración, manejo de emociones, toma de decisiones, lo que deriva en los pequeños a desarrollar problemas para aprender, controlarse, ser pacientes o solucionar problemas y expuso que todas las adicciones comparten la incapacidad para dejar de consumir el estímulo, el deterioro social y la baja tolerancia.

La Presidenta y Tania Jiménez, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Lucía Magis Weinberg, doctora en neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington, explicó que el cerebro de un adolescente es como un auto con acelerador, pero con un freno en desarrollo, por lo que se debe tener presente que el impacto de las redes sociales en esta etapa de la vida. Agregó que las plataformas interactúan con el “sistema de recompensas”, que lleva al desarrollo de hábitos poco saludables y estrés digital.

Advirtió que el uso constante de redes sociales lleva al adelgazamiento de zonas del cerebro que se traducen en un déficit de atención, mayor distracción, lo que impacta negativamente en el desarrollo cognitivo.